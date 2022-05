Concurso público: edital TRT4 é publicado e oferece salário de R$ 12 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre (TRT4-RS), publicou nesta sexta-feira, 6, seu edital para novas vagas. O edital oferece 7 vagas imediatas, além de ofertar um cadastro de reservas para os cargos de técnico e analista. Confira o edital completo.

Leia também:

O valor da taxa de participação será de R$ 110,00, para nível superior, e R$ 90,00 para nível médio.

As sete vagas imediatas são para o nível técnico/médio. Essas vagas procuram formados na área Administrativa (apenas certificado de Ensino Médio reconhecido pelo MEC) e Tecnologia da Informação.

Segundo o edital, os candidatos de nível superior aprovados terão uma remuneração inicial de até R$ 12.455,30. O salário base para aprovados no nível médio chega R$ 7.591,37.

Além do salário, o servidor também irá contar com Auxílio-transporte de R$ 316,43, Assistência pré-escolar de R$ 719,62, Auxílio-alimentação de R$ 910,08, Assistência médica (Titulares) de R$ 215,00 e Assistência médica (Dependentes) de também R$ 215,00.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever para realizar as provas, devem ficar de olho. As inscrições iniciam no dia 9 de maio às 10h e vão até o dia 31 de maio. Candidatos ainda podem pedir a isenção da taxa de inscrição durante esse período.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva na data provável do dia 10 de julho, nos períodos da tarde e da manhã, em Porto Alegre – RS.

As provas contam com 30 questões de conhecimentos específicos, 30 questões de conhecimentos básicos e uma prova discursiva.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.