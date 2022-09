Concurso público do Centro Paula Souza tem 63 vagas abertas; saiba como se inscrever

Em junho, o governo do estado de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 993 vagas em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e no Centro Paula Souza (CPS).

Os editais para abertura de inscrição são divulgados em lote e a seleção é feita por cada unidade contratante. Atualmente, há 63 vagas abertas para as cidades de São Paulo, Birigui e Jaú.

VEJA TAMBÉM:

Quais são as etapas do concurso público para Etecs e CPS?

O concurso público para CPS e Etcs 2022 conta com prova escrita, com questões de múltipla escolha, além de de uma etapa de avaliação de métodos pedagógicos, com a apresentação de uma aula para uma banca examinadora.

Fora isso, ainda há a prova de títulos, que consiste na análise dos documentos comprovatórios referentes à formação acadêmica.

Candidatos pretos, pardos ou indígenas têm a possiblidade de optar pelo Sistema de Pontuação Diferenciada, nos termos do Decreto nº 63.979/2018.

Qual é o salário de um professor da Etec?

O professor admitido para as Etecs recebe remuneração inicial de R$ 20,19 por hora-aula. Considerando a atribuição máxima de 34 horas-aula semanais, o salário inicial chega a R$ 4.685,08.

A partir da data de homologação, o prazo de validade do concurso público é de um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

Como conseguir isenção da taxa de inscrição do concurso da CPS e Etec 2022?

A cada publicação de editais no Diário Oficial do Estado de São Paulo, os candidatos poderão solicitar a redução ou isenção da taxa de inscrição, no valor total de R$ 105,50.

As regras para obter o benefício estão descritas nos editais. A adesão ao concurso deve ser feita exclusivamente de forma online.

Como participar do concurso público das Etecs 2022?

Para participar, os interessados devem acessar o site do governo de São Paulo localizar o edital desejado, preencher o formulário e pagar a taxa de participação (ou pedir isenção, quando for o caso).

Como requisito, o concorrente deve ter licenciatura, bacharelado ou nível superior em tecnologia, com habilitação equivalente à área escolhida para lecionar.

