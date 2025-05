O prazo para inscrições no concurso público da Polícia Federal para cargos administrativos nos níveis médio e superior foi prorrogado e termina às 18h desta sexta-feira (23), no horário de Brasília. A medida veio após instabilidades no portal de inscrições, que prejudicaram candidatos.

O concurso oferece 192 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com salários que podem chegar a 11.070,93 reais. A prova está marcada para 29 de junho, e o resultado será divulgado em 5 de novembro.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe. Além da inscrição, o envio da documentação exigida também foi estendido para o mesmo horário. Entre os documentos, a foto enviada deve atender aos critérios do edital; se for rejeitada, será possível reenviar a imagem até 27 de maio.

O pagamento da taxa de inscrição permanece com o prazo original, também até hoje. Os valores são 110 reais para cargos de nível superior e 90 reais para nível médio. Os candidatos precisam ficar atentos ao horário de funcionamento dos bancos para garantir a efetivação do pagamento.

“Prorrogamos o prazo para garantir que todos os interessados consigam se inscrever sem prejuízos, após os problemas técnicos enfrentados no portal”, afirma a Polícia Federal em comunicado oficial.

Confira a lista de vagas disponíveis

O processo seletivo engloba cargos de níveis médio e superior, com remuneração que varia conforme a função. A seguir, a distribuição de vagas:

Agente Administrativo (nível médio) — 100 vagas

Responsável pelo apoio nas atividades administrativas e operacionais nas unidades da PF.

Assistente Social (nível superior) — 13 vagas

Suporte social e acompanhamento psicológico para servidores e usuários.

Contador (nível superior) — 9 vagas

Gestão financeira, contábil e orçamentária da instituição.

Enfermeiro (nível superior) — 3 vagas

Atendimento e cuidado em saúde para servidores.

Médico (nível superior) — 35 vagas

Atuação médica geral e especializada para a rede interna da PF.

Psicólogo (nível superior) — 6 vagas

Atendimento psicológico para o público interno.

Farmacêutico (nível superior) — 2 vagas

Controle, distribuição e orientação sobre medicamentos.

Nutricionista (nível superior) — 1 vaga

Planejamento nutricional e orientação alimentar.

Estatístico (nível superior) — 4 vagas

Análise de dados para suporte à gestão e tomadas de decisão.

Administrador (nível superior) — 6 vagas

Coordenação de recursos humanos, materiais e infraestrutura.

Técnico em Comunicação Social (nível superior) — 3 vagas

Produção de conteúdo, assessoria de imprensa e comunicação institucional.

Técnico em Assuntos Educacionais (nível superior) — 10 vagas

Desenvolvimento de programas educativos e treinamentos.

Quem pode se inscrever no concurso da Polícia Federal?

Podem participar candidatos que atendam aos requisitos mínimos de escolaridade para os cargos disponíveis. Para as vagas de nível médio, é necessário ter concluído o ensino médio. Para os cargos de nível superior, é preciso apresentar diploma na área específica exigida para cada função, como medicina, psicologia, administração, entre outras.

Além da escolaridade, os candidatos devem cumprir os critérios previstos no edital, como idade mínima, nacionalidade brasileira e regularidade com as obrigações eleitorais e militares. Não há restrições para quem já ocupa cargo público.

Onde e como se inscrever no concurso?

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. No portal, o candidato deve criar cadastro, preencher o formulário com os dados pessoais, escolher o cargo desejado e enviar a documentação exigida, incluindo foto em formato e padrão definidos no edital.

Após o cadastro, é necessário imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento da taxa de inscrição até o prazo final, que termina às 18h de 23 de maio de 2025. O pagamento confirma a inscrição.

