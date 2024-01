Concurso Nacional Unificado: Veja o resumo da primeira live e dicas de como se destacar em cada área

O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos fez uma live para tirar dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado na última quinta-feira (11). Com oito editais, um direcionado a cada bloco temático, o novo concurso público unificado tem deixado muitos concurseiros com dúvidas que vão desde a leitura do edital à escolha do cargo.

O assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do MGI e membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, Pedro Assumpção Alves, explicou cada ponto dos editais, chamando a atenção para itens que exigem atenção redobrada e particularidades que os candidatos devem levar em consideração.

Pedro alertou para um dos principais objetivos do novo formato, que é fazer os candidatos refletirem sobre qual é a sua vocação dentro do serviço público. O objetivo, segundo o assessor, é que o candidato olhe para os blocos temáticos e entenda como as trajetórias profissionais e de formação se envolvem com aquele cargo e a partir disso identificar qual a sua aspiração e onde ele se enxerga contribuindo para o serviço público.

“É importante escolher o cargo não apenas pela maior quantidade de vagas ou melhor remuneração, mas entendendo a afinidade e envolvimento com os temas propostos no conteúdo programático”, afirma Eduardo Cambuy, especialista em aprendizagem e professor do Gran.

O conteúdo das provas

Sobre o conteúdo programático, a dica do professor Cambuy é que o candidato esteja atento aos pesos e faça não só uma escolha estratégica, mas tenha estratégia também na hora do estudo.

“A sugestão é priorizar os eixos que têm maior peso dentro da especialidade escolhida. Além disso, priorize os conteúdos que estão relacionados nas tabelas que vão impactar mais com o número de questões. É preciso observar os pesos nas tabelas dentro do edital, o peso de conhecimentos básicos está bem baixo, 0,2, já nos conhecimento específicos o peso está 0,5, por isso justifica estudar ele muito bem”.

Lista de preferência

Ainda na live, Pedro Assumpção deu detalhes sobre a lista de preferência. De acordo com o MGI, uma vez que o candidato definiu seu bloco temático, ele vai ter que fazer o ranqueamento das suas preferências dentro dos cargos em disputa no bloco. As pessoas que passarem na primeira opção que tiverem selecionado ainda estarão em lista de espera para os cargos para os quais elas tenham tido uma opção superior àquela para a qual elas se classificaram e passaram.

Além disso, outra grande inovação do novo modelo é a possibilidade de contratação desses candidatos para ocupação de cargos temporários no serviço público federal. Conforme foi explicado pelo assessor, mesmo ocupando cargos temporários, o candidato ainda permanecerá na lista de espera.

Principais pontos destacados na live:

Para os cargos de nível médio: dentro do Ministério da Agricultura há exigência de formação técnica (técnico agrícola e técnico em laboratório);

O gov.br vai ser a porta de entrada para a inscrição. Depois de fazer o cadastro na plataforma é necessário entrar no site do MGI e lá terá o link para autenticação, em seguida o candidato vai cair no sistema de inscrição da Cesgranrio;

Lista de preferência: uma vez que o candidato definiu seu bloco temático, ele vai ter que fazer o ranqueamento das suas preferências dentro dos cargos em disputa no bloco. As pessoas que passarem na primeira opção que tiverem selecionado ainda estarão em lista de espera para os cargos para os quais elas tenham tido uma opção superior àquela para a qual elas se classificaram e passaram;

Quem não passou em nenhum vai constar na lista de acordo com a ordem de classificação;

Vai ficar na lista de espera desde que esteja dentro do número de classificação para os cargos que estavam acima da opção para a qual você foi alocado;

Quem passar na primeira opção não ficará em nenhuma lista;

Etapa de qualificação técnica: as provas foram construídas a partir da visão de 5 eixos temáticos (no caso dos cargos de nível superior) cada um terá um conteúdo programático específico no momento de constar dos editais, os órgãos que faziam parte da comissão organizadora, definiram para cada um dos cargos um peso diferente por eixo temático, as pessoas vão ter uma prova ponderada pelas notas tiradas nos eixos temáticos;

Vai ter uma live específica para explicar pontuação e homologação de notas que está gerando muitas dúvidas, com participação da equipe matemática responsável pela construção do modelo;

5 de maio: provas de todas as matérias no período da manhã com 2h30 de duração para quem vai fazer discursiva e redação. A parte de conhecimentos específicos vai ser no período à tarde, com 3h30 de duração;

Vai poder utilizar as listas de classificação do CNU para tbm ocupação de vagas em cargos temporários - é importante deixar claro que se uma pessoa de aceitar o cargo tem ela continuará na lista de espera de outros cargos;

Dentro dos eixos temáticos tem a descrição de quais são os conteúdos programáticos ou seja, aquilo que efetivamente a pessoa vai ter que estudar - olhar para os conteúdos programáticos a pessoa vai poder entender um pouco melhor qual o espírito de cada um dos blocos, qual a aspiração do serviço público, qual o perfil de pessoa que o ser público deseja a partir dessa divisão de bloco e a pessoa vai poder ponderar onde se encaixa melhor, onde se encaixa mais, onde se sente mais preparada para contribuir;

Alguns cargos têm prova de títulos - não são todos os órgãos - cada um dos órgãos fez de forma diferente. A nota final os títulos podem valer de 0 a 10% da nota, segundo o regramento que cada órgão propôs.

Para acessar o conteúdo das lives, acesse o Youtube do Ministério de Gestão e da Inovação.

