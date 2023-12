Concurso Nacional Unificado: Prazo para convocação dos aprovados pode ser reduzido para três meses

O Concurso Nacional Unificado, novo modelo de seleção proposto pelo Governo Federal, pode atender a um grande anseio dos concurseiros do país agilizando a nomeação dos aprovados. Com isso, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos estuda reduzir para três meses o prazo para a contratação de novos servidores. Atualmente, todo o processo de elaboração, anúncio e aplicação das provas já consome de seis meses a um ano.

Quando se trata da etapa após a aprovação até que o candidato seja efetivamente convocado, pode levar mais de um ano. Segundo Eduardo Cambuy, especialista em preparação para concursos e professor do Gran, após a homologação do concurso esse tempo mais longo pode acontecer, porque cada órgão precisa seguir vários trâmites para realizar a convocação, o que leva de 3 meses a até um ano. Ainda de acordo com Cambuy, essa demora prejudica ainda mais o cidadão brasileiro, que é quem está na ponta, recebendo o serviço.

“O tempo pode variar de acordo com a carreira. Por exemplo, nas carreiras policiais, normalmente podem ser até 2 anos para começar a trabalhar. De qualquer forma, o prejuízo dessa demora que acontece no modelo atual é no atendimento ao cidadão, isso porque muitas vezes o órgão descobre essa necessidade de contratação e não tem uma peça de reposição rápida, tem que esperar cerca de 7 meses para suprir uma necessidade e isso vai se acumulando e a tendência é que o serviço público fique sempre com a imagem de uma prestação ruim”, afirmou Cambuy.

Como atender a demanda de forma mais rápida?

O que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos pretende propor, já que não há uma proposição oficial, vem a partir da metodologia do Concurso Nacional Unificado. Caso o novo modelo der certo, os aprovados poderão formar um banco prévio de dados de cidadãos capacitados para trabalhar no governo federal, e esse pessoal estará disponível para a contratação antes mesmo que venha a demanda por parte dos órgãos públicos. Dessa forma, os aprovados poderão atender a demanda futura de forma mais rápida.

Além disso, a celeridade que o CNU vai proporcionar na seleção, com a prova objetiva, vai adiantar muito a convocação. Ainda existe a etapa do curso de formação, uma fase de caráter eliminatório e que depende de cada órgão, com cursos que podem levar até 180 horas dependendo da complexidade, mas, para Cambuy, esses casos também são exceções e mesmo assim terão maior agilidade na convocação, podendo fazer o processo em 4 ou 5 meses.

“No geral órgãos que têm menos vagas, órgãos mais complexos, como tribunal de contas, os poderes executivos daquelas carreiras mais exigentes conseguem fazer um suprimento mais rápido, porque há menos candidatos e uma necessidade grande. O que pode variar é a demanda individual de cada órgão, por exemplo, quando há necessidade de fazer curso de formação e aí pode estender mais o prazo,” diz Cambuy.

O especialista alerta para outros detalhes que podem ultrapassar esse prazo de 3 meses. Um deles é o direito do servidor, que tem até 30 dias para tomar posse e mais 15 dias para entrar em exercício, mas, para Cambuy, isso é uma exceção já que, no geral, os aprovados querem assumir seus postos o quanto antes.

Quais são os benefícios para acelerar a contratação de servidores?

São muitos os benefícios dessa celeridade, além da melhora no atendimento à população, no caso dos aprovados, essa mudança vai amenizar a ansiedade e a expectativa da nomeação, já que muitos candidatos ficam limitados durante o tempo de estudo para o concurso, fazem investimentos e podem até ficar sem trabalhar, afirma Cambuy.

“Esse tempo mais curto atenderia os anseios financeiros, emocionais, sociais e profissionais, porque os profissionais querem começar o quanto antes para ter a oportunidade de crescer na carreira, ficar mais tempo no órgão, desenvolver seu serviço e, claro, atender a população mais rapidamente.”