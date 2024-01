Concurso Nacional Unificado: Começam hoje as inscrições; veja como escolher a área ideal

As inscrições para participar do Concurso Nacional Unificado começam nesta sexta-feira, 19, com oferta de 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes.

Participarão 220 cidades brasileiras nesta primeira edição do CNU, levando facilidade para que profissionais de nível médio e superior, de diversos estados brasileiros, possam concorrer sem precisar gastar tanto com deslocamento e estadia.

“O CNU é um processo importantíssimo de reconstrução do Estado brasileiro e a decisão de criá-lo foi pensado por muitas pessoas de diferentes pastas do governo. O objetivo é aumentar a capilaridade, chegar em locais que nunca tiveram provas de concurso, reforçando as iniciativas de democratização e fazendo um concurso que tenha a cara do Brasil”, afirma Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O valor das inscrições

O valor das inscrições será de R$ 60,00 para candidatos com nível médio e de R$ 90,00 para candidatos que vão concorrer às vagas de ensino superior.

Quem for bolsista pelo Prouni, inscritos no CadÚnico, doador de medula óssea ou que foi financiado pelo Fies, poderá ter isenção na taxa de inscrição, desde que solicitado até o dia 26 de janeiro.

A escolha da área

O CNU contará com 8 blocos temáticos que irão separar as vagas de acordo com a especialidade do candidato:

Infraestrutura, Exatas e Engenharia: 727 vagas

Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Trabalho e Saúde do Servidor: 970 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016

Setores Econômicos e Regulação: 359

Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748

Nível Médio/Intermediário: 692

Clique aqui para checar as profissões aceitas para cada cargo e instituição.

Uma das facilidades do concurso é que o candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro do bloco temático: "Durante a inscrição, o candidato irá escolher os cargos e ordená-los de acordo com a sua preferência e com isso será possível concorrer a mais de uma vaga pagando uma única taxa", afirma Cida Chagas, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI.

Dicas para as provas

A primeira dica é começar a preparação o quanto antes, mas com um bom planejamento e de forma estratégica, segundo Eduardo Cambuy, professor do Gran e especialista em aprendizagem, que reforça a importância do candidato definir a área em que deseja atuar.

“Uma boa estratégia começa pela medalha de área, e isso vai determinar quais as principais matérias e quais órgãos estão dentro dessa área.”

O professor reforça que é importante também que o candidato tenha conhecimento sobre seus métodos preferidos de estudo, técnicas de memorização e o que funciona melhor para ele em relação à aprendizagem.

“Essa dica vale não só para quem está começando agora, mas para quem já é concurseiro e precisa refinar os estudos.”

Outro ponto de alerta do especialista é para que o candidato entenda o perfil do cargo e da área que ele escolheu, já que é comum o candidato fazer a escolha apenas olhando o número de vagas ou a remuneração, mas é importante que o candidato entenda se ele se encaixa no perfil daquela instituição.

“É fundamental entender o perfil do cago, isso porque uma escolha errada pode levar o profissional a uma frustração durante muito tempo. Então é importante tentar conciliar as suas necessidades e desejos com as funções e atribuições daquela instituição que você quer fazer o concurso”, diz Cambuy.

Para quem já está na preparação há mais tempo, professor afirma que é preciso manter a área de atuação que escolheu no início dos estudos. “É muito comum a troca de área quando aparece um edital mais atrativo, o que acaba levando o aluno a desprezar um conteúdo já estudado que não pode ser aproveitado em outras carreiras.”

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 09 de fevereiro diretamente na página do Concurso Nacional Unificado. A primeira prova está prevista para o dia 5 de maio.

