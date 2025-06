Concurso MPU 2025: confira o resultado das provas que atraíram mais de 240 mil candidatos

O Ministério Público da União (MPU) divulgou nesta segunda-feira, 9, o resultado das provas do concurso público que oferece 172 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. A seleção, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), atraiu 241.553 candidatos de todo o país. Veja o resultado aqui.

Os salários iniciais variam entre R$ 8.529,65 para técnicos e R$ 13.994,78 para analistas, além de benefícios. O concurso também reservou cotas: 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 10% para indígenas e quilombolas.

As provas objetivas, compostas por 80 questões de múltipla escolha, foram divididas em dois módulos: o primeiro com 30 questões e o segundo com 50. Para ser aprovado nesta etapa, o candidato precisou acertar pelo menos 12 questões do Módulo I, 25 do Módulo II e 45 no total.

Prova discursiva

Além da prova objetiva, os candidatos — com exceção dos que concorrem ao cargo de Técnico da Polícia Institucional — também realizaram uma prova discursiva, com redação de 20 a 30 linhas, valendo até 40 pontos. Será considerado aprovado quem obtiver no mínimo 20 pontos.

Para o cargo de Técnico da Polícia Institucional, haverá Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, destinado aos 500 mais bem classificados na prova objetiva.

O resultado preliminar da prova discursiva será divulgado em 4 de agosto, com o resultado definitivo previsto para 15 de setembro. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.