Concurso MP SP: inscrições encerram-se nesta quinta; salários chegam a R$ 7 mil

Nesta quinta-feira, 19, encerram-se as inscrições do Concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo.

O concurso teve o edital publicado em dezembro e prevê cinco vagas para o cargo de Analista de Promotoria I, (Área de Saúde e Assistência Social), além de formação para cadastro de reserva para a posição de Oficial de Promotoria I.

Quanto ganha um promotor de justiça concursado no Ministério Público?

As remunerações iniciais variam entre R$ 5.429,56, para o cargo de Oficial de Promotoria I, e R$ 7.326,49 para o cargo de Analista de Promotoria I.

Além disso, entre ps benefícios está vale-alimentação de R$ 1.1100 por mês, auxílio-transporte de R$ 15,30 por dia e auxílio saúde de R$ 370 por mÊs.

Quando é a prova do concurso público do MPSP para 2023?

As inscrições para o concurso devem ser realizadas até as 16h do dia 19 de janeiro de 2023 (horário de Brasília/DF) por meio do site da FGV, banca organizadora do concurso.

As taxas de inscrição de R$ 120,00 para o cargo de Analista e R$ 90,00 para Oficial, devem ser pagas por meio de boleto bancário, até as 16h do dia 20 de janeiro de 2023, também de acordo com o horário da capital. Os interessados devem preencher os seguintes requisitos:

Escolaridade de nível superior;

Registro profissional no órgão de classe competente

O processo de avaliação de ambos os cargos conta com 2 etapas, sendo a primeira uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório e a segunda, também de caráter classificatório, com análise de títulos ao cargo de analista e prova prática de digitação ao cargo de oficial. A prova será realizada no dia 12 de março de 2023.

