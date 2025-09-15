Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Concurso do TJRS têm inscrições abertas e salários é de até R$ 9,2 mil; saiba como se inscrever

Provas serão realizadas em novembro em oito cidades do Rio Grande do Sul

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h30.

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), organizado pela FGV Conhecimento. O processo seletivo tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico do Poder Judiciário.

Os interessados poderão se candidatar das 16h de 1º de setembro de 2025 até as 16h de 26 de setembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 270,84 para Analista e de R$ 118,79 para Técnico. O pagamento deve ser feito até 29 de setembro, exclusivamente por boleto bancário.

Vagas e remuneração

Para nível superior, as vagas são destinadas ao cargo de Analista do Poder Judiciário, com remuneração inicial de R$ 9.226,01.

As oportunidades abrangem a área administrativa, para graduados em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia, e a área judiciária, que exige formação em Ciências Jurídicas e Sociais.

Já para nível médio, o concurso oferece vagas para Técnico do Poder Judiciário, com atuação na área administrativo-judiciária e salário inicial de R$ 4.843,63.

Provas e locais de aplicação

A seleção será realizada em etapa única, composta por prova objetiva. O exame para o cargo de Analista está previsto para 23 de novembro de 2025, enquanto os candidatos ao cargo de Técnico farão a prova em 30 de novembro de 2025.

As avaliações acontecerão em oito cidades do estado: Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo.

Edital e informações

O edital completo e o link para inscrição estão disponíveis no site da FGV. Para mais informações, os interessados podem enviar dúvidas para o e-mail: concursotjrs25@fgv.br

Acompanhe tudo sobre:Concursos públicosConcursosFGV - Fundação Getúlio Vargas

Mais de Carreira

Dia do Cliente: Na Prática libera conteúdo especial sobre liderança com empresário de sucesso

Cabos submarinos rompidos no Mar Vermelho revelam ponto 'oculto' da internet mundial

O trainee que virou CEO: a história que você não conhece sobre o presidente da Nestlé Brasil

Como responder perguntas de entrevista sem perder sua essência

Mais na Exame

Brasil

Quando vai chover em São Paulo? Veja os dias com maior chance de chuva na capital paulista

Negócios

Startup Summit é um marco para o protagonismo feminino: de 35% em 2025 pode crescer para 45% em 2026

Pop

Caverna do Dragão: personagens estavam realmente no purgatório? Saiba como acabou a série

Future of Money

Criptomoeda Pump.fun salta 40% após disparada de memecoins de streamers