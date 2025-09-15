Concurso do TJRS têm inscrições abertas e salários é de até R$ 9,2 mil; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), organizado pela FGV Conhecimento. O processo seletivo tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico do Poder Judiciário.

Os interessados poderão se candidatar das 16h de 1º de setembro de 2025 até as 16h de 26 de setembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 270,84 para Analista e de R$ 118,79 para Técnico. O pagamento deve ser feito até 29 de setembro, exclusivamente por boleto bancário.

Vagas e remuneração

Para nível superior, as vagas são destinadas ao cargo de Analista do Poder Judiciário, com remuneração inicial de R$ 9.226,01.

As oportunidades abrangem a área administrativa, para graduados em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia, e a área judiciária, que exige formação em Ciências Jurídicas e Sociais.

Já para nível médio, o concurso oferece vagas para Técnico do Poder Judiciário, com atuação na área administrativo-judiciária e salário inicial de R$ 4.843,63.

Provas e locais de aplicação

A seleção será realizada em etapa única, composta por prova objetiva. O exame para o cargo de Analista está previsto para 23 de novembro de 2025, enquanto os candidatos ao cargo de Técnico farão a prova em 30 de novembro de 2025.

As avaliações acontecerão em oito cidades do estado: Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo.

Edital e informações

O edital completo e o link para inscrição estão disponíveis no site da FGV. Para mais informações, os interessados podem enviar dúvidas para o e-mail: concursotjrs25@fgv.br