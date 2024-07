Concurso do BNDES recebe mais de 27 mil pedidos de inscrição após cinco dias

Aberto no último dia 26, o processo de seleção pública do BNDES recebeu, em cinco dias, mais de 27 mil pedidos de inscrição no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Deste total, mais de 10 mil já foram confirmados, com pagamento concluído ou isenção comprovada.

Quase 25% dos candidatos que já tiveram as inscrições confirmadas se declararam negros (21,6%) ou pessoa com deficiência (3,1%). Todos esses concorrerão também às vagas reservadas para ações afirmativas.

O Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras e de 15% para pessoas com deficiência.

No total, são 150 vagas imediatas e outras 750 para formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 19 de agosto e as provas serão realizadas no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras.

Qual é o cronograma do concurso BNDES?

As inscrições abriram no dia 26 de julho, e se encerram no dia 19 de agosto;

Já a data das provas está marcada para o dia 13 de outubro. Pela primeira vez, os exames serão realizados em todas as capitais do país;

A taxa de inscrição é de R$ 110;

Os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção poderão realizá-la durante a inscrição, no período de 26/07/2024 a 02/8/2024;

O prazo para correção de informações erradas no cartão de inscrição vai de 09/10/2024 a 11/10/2024;

Como fazer a inscrição no concurso do BNDES?

Para fazer inscrição, o candidato deverá se cadastrar, na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). Após o envio do requerimento, poderá optar entre duas formas de pagamento:

Boleto Bancário: efetuar o pagamento do valor de inscrição, em qualquer banco, até a data de vencimento

efetuar o pagamento do valor de inscrição, em qualquer banco, até a data de vencimento Pix: neste caso, o candidato deve utilizar a opção Copia e Cola ou QR Code gerado no valor da inscrição.

Mas nada de perder tempo. O pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento da inscrição. O candidato deverá respeitar o horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários, bem como as regras de internet banking de seu respectivo banco.