Concurso do Banco do Brasil: presidente do BB manda recado para quem vai fazer a prova

Neste domingo, 23, acontecem as provas do concurso do Banco do Brasil, e a atual presidente do banco resolveu dar um incentivo extra aos candidatos. Em postagem no LinkedIn, Tarciana Medeiros lembrou de quando também fez a prova, há 22 anos.

No texto, ela conta que contou com o apoio do pai, mas teve que enfrentar a descrença de um vizinho. Primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do BB, Tarciana ainda desejou sucesso a quem vai fazer a prova.

""Um xêro e sucesso a todos que vão fazer a prova. Estarei de braços abertos e com um sorriso no rosto para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas. E tenham sempre em mente que independente dos seus "vizinhos", com determinação, vocês vão chegar aonde quiserem. E contem com o BB para isso!"" Tarciana Medeiros

Ao todo, cerca de 1,5 milhão de candidatos são esperados neste domingo, em 178 cidades. São 6 mil vagas de escriturário, nas funções de Agente de Tecnologia e Agente Comercial, com remuneração inicial de R$ 3.622,23.

No total, são 4 mil vagas imediatas e mais 2 mil para cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma:

- 2 mil vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, mais mil de cadastro de reserva;

- 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, e outras mil de cadastro de reserva.

Há vagas disponíveis em dependências situadas em todos os Estados e no Distrito Federal. Os cargos exigem certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio.

Do total de vagas oferecidas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclaram negros.

Leia a postagem na íntegra:

Quem é Tarciana Medeiros?

Tarciana Medeiros é nordestina, negra e defensora das causas LGBT. É a primeira mulher a presidir o banco em dois séculos de história da instituição.

Ela é formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing, liderança e gestão. Antes de ingressar no BB, foi feirante e professora.

Numa rede social para relações profissionais, ela afirma que foi reconhecida pelo desempenho em vendas.

"Além das estratégias para distribuição do crédito, considero como sucesso as estratégias de indução para vendas de produtos de seguridade que, em 2013, me levaram ao cargo de superintendente comercial na BB Seguridade", escreveu.

Quando será a prova?

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e de redação, que terão duração de 5 horas. As provas objetivas serão aplicadas no dia 23 de abril.

Qual é o horário da prova do BB?

As avaliações serão realizadas das 13h30 às 18h30. Conforme o edital, os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Como é a prova?

As provas objetivas terão 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro) e 45 questões de Conhecimentos Específicos, de acordo com a vaga pretendida:

- Agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação;

- Agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Conhecimentos de Informática e Vendas e Negociação.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

A data prevista para a divulgação dos resultados finais é 14 de julho.