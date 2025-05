Concurso da Polícia Federal oferece mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil; saiba como se inscrever

A Polícia Federal abre nesta segunda-feira, 26, o período de inscrições para seu novo concurso público, com mil vagas distribuídas entre cinco cargos da carreira policial. Os salários iniciais variam de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil, dependendo da função escolhida. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de julho.

As posições disponíveis são para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. O edital completo pode ser acessado no site do Cebraspe, responsável pela organização do certame. As inscrições vão até as 18h de 13 de junho.

Os salários mais altos, de R$ 26.800, são destinados aos cargos de delegado e perito criminal federal. Já os aprovados para escrivão, agente ou papiloscopista receberão remuneração inicial de R$ 14.164,81. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Vagas, formações e requisitos

Entre os pré-requisitos, está a exigência de nível superior para todas as funções. Para agente, escrivão e papiloscopista, qualquer formação é aceita. Para delegado e perito, no entanto, são exigidos diplomas específicos, conforme detalhado no edital.

Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros e indígenas, e 5% a pessoas com deficiência. A distribuição das vagas por cargo é a seguinte:

Agente: 630 vagas

Escrivão: 160

Delegado: 120

Perito criminal em diversas áreas (como informática, contabilidade, engenharia e medicina legal): 89

Papiloscopista: 21

Taxas de inscrição e isenção

As taxas variam de acordo com o cargo:

R$ 250 para delegado e perito;

R$ 180 para os demais.

Estão aptos à isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Etapas do concurso

O processo seletivo terá múltiplas fases eliminatórias e classificatórias, como provas objetivas, discursivas, exames físicos e avaliação psicológica. Apenas para o cargo de delegado haverá prova oral. As provas escritas serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal.

Candidatos aprovados em algumas especialidades de perito criminal serão lotados exclusivamente em Brasília. Já os demais postos terão preferência de alocação em regiões da Amazônia Legal e fronteiras nacionais.

Calendário do concurso

Inscrições : 26/5 a 13/6/2025

Isenção de taxa : 26/5 a 2/6/2025

Pagamento da taxa : até 20/6/2025

Locais de prova : 14/7/2025

Aplicação das provas: 27/7/2025

A validade do concurso é de seis meses a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses.