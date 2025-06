Concurso da Polícia Federal com mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil tem inscrições até terça, 17

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal encerram-se nesta terça-feira, 17 às 18h (horário de Brasília).

O certame oferece 1.000 vagas distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista, com salários iniciais que podem chegar a R$ 26.800, dependendo da função.

Distribuição das vagas

Veja como as vagas estão distribuídas entre os cargos:

Delegado : 120 vagas – R$ 26.800 – Graduação em Direito

: 120 vagas – – Graduação em Direito Perito Criminal : 69 vagas – R$ 26.800 – Formação específica

: 69 vagas – – Formação específica Agente : 630 vagas – R$ 14.164,81 – Nível superior (qualquer área)

: 630 vagas – – Nível superior (qualquer área) Escrivão : 160 vagas – R$ 14.164,81 – Nível superior (qualquer área)

: 160 vagas – – Nível superior (qualquer área) Papiloscopista: 21 vagas – R$ 14.164,81 – Nível superior (qualquer área)

Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. O prazo para inscrição termina às 18h desta terça-feira, 17 de junho de 2025.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

Delegado e Perito Criminal : R$ 250

: R$ 250 Agente, Escrivão e Papiloscopista: R$ 180

O pagamento da taxa pode ser feito até 20 de junho de 2025.

Critérios e documentação

É obrigatório informar o número do CPF e enviar uma fotografia recente (últimos 6 meses), com a cabeça descoberta e ombros à mostra.

Os candidatos devem conferir no site do Cebraspe, entre 18 e 19 de junho, se a foto enviada está de acordo com o edital. Caso contrário, será necessário reenviar a foto.

Reservas de vagas e inclusão

20% das vagas são reservadas para pessoas negras (pretos e pardos) e indígenas, conforme critérios do IBGE.

5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD), que podem solicitar atendimento especializado durante todas as fases do concurso.

Cronograma

Inscrições : Até 17/6/2025, às 18h

: Até 17/6/2025, às 18h Pagamento da taxa : Até 20/6/2025

: Até 20/6/2025 Divulgação dos locais de prova : 14/7/2025

: 14/7/2025 Aplicação das provas: 27/7/2025

Dicas importantes para o candidato

Não deixe para se inscrever na última hora, pois o sistema pode ficar congestionado. Fique atento à documentação exigida e às especificações da foto.

Confira o edital completo no site do Cebraspe para detalhes sobre as etapas do concurso, conteúdo programático e critérios de avaliação.

O concurso da Polícia Federal é uma das principais portas de entrada para carreiras de alto prestígio e remuneração no serviço público federal, sendo uma oportunidade única para quem busca estabilidade e crescimento profissional.