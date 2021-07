Concurso Banco do Brasil: inscrições vão até dia 28; veja como participar

As inscrições para o concurso de 4.480 vagas do Banco do Brasil estão nos últimos dias. O prazo vai até dia 28 de julho. Serão 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e Distrito Federal.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A divisão das vagas serão de 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios e 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda auxilio refeição de R$ 831,16 por mês e, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência e previdência complementar também são benefícios oferecidos.

O cargo também oferece acesso a programas de educação e capacitação, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio até o dia 28 de julho e têm valor de R$ 38,00. O Banco do Brasil retificou o edital e estendeu até 7 de agosto as inscrições de pessoas com deficiência. O edital pode ser acessado aqui.No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF e a cidade de realização das provas. Confira as vagas abertas no concurso para o seu estado: Acre: 42 vagas;23 imediatas e 19 para cadastro de reserva Alagoas: 33 vagas;18 imediatas e 15 para cadastro de reserva Amazonas: 53 vagas;30 imediatas e 23 para cadastro de reserva Amapá: 28 vagas;16 imediatas e 12 para cadastro de reserva Bahia: 150 vagas;79 imediatas e 71 para cadastro de reserva Ceará: 65 vagas;37 imediatas e 28 para cadastro de reserva Distrito Federal: 125 vagas;59 imediatas e 66 para cadastro de reserva Distrito Federal TI: 480 vagas; 240 imediatas e 240 para cadastro de reserva Espírito Santo: 44 vagas;26 imediatas e 18 para cadastro de reserva Goiás: 158 vagas;80 imediatas e 78 para cadastro de reserva Minas Gerais: 434 vagas; 237 imediatas e 197 para cadastro de reserva Maranhão: 141 vagas;78 imediatas e 63 para cadastro de reserva Mato Grosso do Sul: 163 vagas;80 imediatas e 83 para cadastro de reserva Mato Grosso: 283vagas;140 imediatas e 143 para cadastro de reserva Pará: 96 vagas;52 imediatas e 44 para cadastro de reserva Paraíba: 18 vagas;12 imediatas e 6 para cadastro de reserva Pernambuco: 76 vagas;41 imediatas e 35 para cadastro de reserva Piauí: 31 vagas;18 imediatas e 13 para cadastro de reserva Paraná: 278 vagas;140 imediatas e 138 para cadastro de reserva Rio de Janeiro: 71 vagas;35 imediatas e 36 para cadastro de reserva Rio Grande do Norte: 18 vagas;12 imediatas e 6 para cadastro de reserva Rondônia: 137 vagas;70 imediatas e 67 para cadastro de reserva Roraima: 23 vagas;14 imediatas e 9 para cadastro de reserva Rio Grande do Sul: 319 vagas;154 imediatas e 165 para cadastro de reserva Santa Catarina: 150 vagas;75 imediatas e 75 para cadastro de reserva Sergipe: 29 vagas;17 imediatas e 12 para cadastro de reserva São Paulo: 927 vagas;426 imediatas e 501 para cadastro de reserva Tocantis: 59 vagas;31 imediatas e 28 para cadastro de reserva

Do total, 5% das vagas são reservados para deficientes e 20% para candidatos negros.