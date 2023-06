Concurso do Banco do Brasil: inscrições encerram hoje, veja como se inscrever

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil encerram nesta segunda-feira, 5. São 138 vagas, além de uma formação de cadastro reserva para diferentes estados. As vagas são para os cargos de técnico (97) e analista (41), dos níveis Médio/Técnico e Superior, respectivamente.

Como se inscrever no concurso do Banco do Brasil? Qual a taxa de inscrição?

As inscrições estão aberta até às 16h desta segunda-feira no site da FGV Conhecimento. A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 69, e para os cargos de nível médio é de R$ 59. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário até às 16h de terça-feira.

Salário do concurso do Banco do Brasil

O salário de analista é de R$ 4.369,45 e do nível técnico é de R$ 2.184,75.

Quem pode se candidatar no concurso do Banco do Brasil?

O candidato precisa ter 18 anos (completos até a data de contratação) e apresentar certificado de conclusão do ensino médio. Dos inscritos, 53,75% se declaram do sexo feminino, 69,17% têm entre 19 e 35 anos de idade e 55,40% estudaram até o ensino médio.

Como será a prova do concurso do Banco do Brasil?

As provas acontecerão em diversas cidades do Brasil. A prova escrita e objetiva de múltipla escolha e a prova escrita discursiva (eliminatórias e classificatórias) para o cargo de analista será no dia 6 de agosto, das 8h às 12h30. A prova escrita objetiva de múltipla escolha (eliminatória e classificatória) para o cargo de técnico será realizada em 6 de agosto, das 15h às 19h30.

Dica da presidente do BB para prova do concurso

A atual presidente do banco resolveu dar um incentivo extra aos candidatos do concurso do BB. Em postagem no LinkedIn, Tarciana Medeiros lembrou de quando também fez a prova, há 22 anos. No texto, ela conta que contou com o apoio do pai, mas teve que enfrentar a descrença de um vizinho. Primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do BB, Tarciana ainda desejou sucesso a quem vai fazer a prova.