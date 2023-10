Concursado e de home office? Demanda por profissionais de TI cresce no setor público. Veja as vagas

A área de Tecnologia da Informação (TI) é uma das que mais cresce no mercado. De acordo com pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o setor registrou alta de mais de 60% nas contratações nos últimos dois anos. A demanda por profissionais da área aumentou não só no mercado privado, mas também no serviço público. Com a necessidade de digitalização dos serviços, principalmente após a pandemia, as entidades e órgãos públicos começaram a se preparar.

Esse é um dos melhores momentos da história para quem é da área de TI, segundo Jósis Alves, coordenador da área de tecnologia da informação do Gran, preparatório para concursos.

“Há uma defasagem de profissionais em relação à demanda, vemos isso não só na iniciativa privada, mas também no serviço público, já que todos os sistemas estão sendo informatizados, e esse movimento deve seguir numa crescente pelos próximos anos”, afirmou Alves.

Além dos concursos já abertos, há a expectativa de próximos editais com muitas vagas, como o concurso do TSE unificado, que vai reunir todos os tribunais eleitorais do Brasil, afirma Alves.

“A demanda atual por profissionais de TI estimulou a criação de um projeto de lei que foi enviado ao congresso solicitando a criação de mais 565 vagas de TI para o órgão,” diz o especialista.

Para os profissionais da área, o executivo cita alguns editais como grandes oportunidades: “Os concursos para Analista de TI do executivo federal (ATI), já está autorizado com 300 vagas, e para quem busca uma carreira bancária, vale ressaltar os concursos para o Banco do Nordeste do Brasil e Banco do Estado de Sergipe.”

Tecnologia da Informação: Setor Público X Setor Privado

O mercado aquecido e os altos salários chamam a atenção dos profissionais para o setor privado, mas segundo Alves, a valorização profissional e a estabilidade também atraem muitos para o serviço público. “O profissional de TI é muito valorizado dentro do serviço público, isso porque os órgãos e entidades sabem que esse é um profissional muito demandado e que se não houver uma atenção especial, eles não vão conseguir mantê-lo no funcionalismo e ele pode ir para a iniciativa privada onde os salários podem ser muito maiores.”

“Então, além dos benefícios de ser servidor público, como estabilidade, uma das formas de reter os profissionais de TI é oferecendo o teletrabalho. Hoje, a maioria dos profissionais de TI no serviço público trabalham remotamente”, afirma o professor, que também é analista judiciário na área de tecnologia da informação no Supremo Tribunal Federal.

Como se preparar?

A maioria dos editais aceitam cursos tecnólogos, que têm menor duração, isso facilita quem quer migrar para a TI. Além disso, o setor público também não exige experiência na área, o que é bom para quem ainda está se formando, diz Alves. Para quem quer começar a se preparar para os concursos públicos na área, a sugestão do especialista é começar a estudar de forma planejada, com a criação de ciclos de estudo, e buscar uma preparação direcionada para a área de TI.

“O ideal é começar a estudar por ciclos de estudos, inserindo matérias básicas, comuns à maioria dos concursos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e inglês. Já nas matérias específicas, recomendo o estudo dos conteúdos de infraestrutura, governança e desenvolvimento, que caem em todos os concursos da área, além da parte de ciência de dados, que também está em alta no momento e aparece no conteúdo programático dos cargos de tecnologia”, diz Alves.

Veja os concursos abertos e previstos na área de TI:

Concursos abertos:

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção de Amazônia

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IADES

Cargos: Analista em Ciência e Tecnologia

Escolaridade: Superior

Carreiras: TI, Administrativa, Meteorologia

Lotação: Amazonas

Número de vagas: 50 vagas + 150 CR

Remuneração: De R$ 6.662,68 até R$ 10.823,89

Inscrições: de 02/10/2023 a 02/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Data da prova objetiva: 19/11/2023

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas, TI, Jurídica, Comunicação e outras

Lotação: Brasília / DF

Número de vagas: 20 vagas

Remuneração: de R$ 5.219,02 a R$ 9.151,58

Inscrições: de 13 de outubro a 03 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 64,00 a R$ 113,00

Data da prova objetiva: 21 de janeiro de 2023

Conselho Regional de Química da IV região

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: administrativa, tecnologia da informação, jurídica, contabilidade e outros

Lotação: São Paulo – SP

Número de vagas: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.325,09 a R$ 11.873,13

Inscrições: 09/10/2023 a 14/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 73,00 a R$ 83,00

Data da prova objetiva: 17/12/2023

Defensoria Pública do Estado do Paraná

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Consulplan

Cargos: Analista e Técnico Administrativo

Escolaridade: Médio e superior

Carreiras: Administrativa, Jurídica, Contábil, Saúde, TI

Lotação: Paraná

Número de vagas: 10 vagas + 700 CR

Remuneração: de R$ 4.058,25 a R$ 6.361,57

Inscrições: de 10/10/2023 a 16/11/2023

Taxa de inscrição: de R$ 60,00 a R$100,00

Data da prova objetiva: 14/01/2024

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: administrativa, engenharia

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 24 vagas

Remuneração: R$ 5.913,57 e R$ 6.710,29

Inscrições: 23/10 a 23/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Data da prova objetiva: 18/02/2024 – Tecnologista; 25/02/2024 – Pesquisador

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Pesquisador e Tecnologista

Escolaridade: Superior

Carreiras: T.I, Engenharias e Ciências

Lotação: Nacional

Número de vagas: 49 vagas

Remuneração: R$ 5.913,57 a R$ 9.962,64

Inscrições: 09 a 28/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 130,00 a R$ 190,00

Data da prova objetiva: 28/1/2024

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Tecnologista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: engenharia, T.I, ciência, física

Lotação: nacional

Número de vagas: 93 vagas

Remuneração: R$ 5.211,48 a 7.617,64

Inscrições: 31/10/2023 a 04/12/2023

Taxa de inscrição: R$ 110,00 a R$ 160,00

Data da prova objetiva: 26 de maio de 2024 Tecnologista; 02/06/2024 Pesquisador

Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: tecnologista e pesquisador

Escolaridade: nível superior

Carreiras: tecnologia da informação

Lotação: Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: 30 vagas

Remuneração: R$ 6.710,29

Inscrições: 18/12/2023 a 08/03/2024

Taxa de inscrição: R$100,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 13/05/2024 a 28/06/2024

Observatório Nacional

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Pesquisador e Tecnologista

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da informação, engenharia, Astronomia e outras

Lotação: Nacional

Número de vagas: 22 vagas

Remuneração: de R$ 5.913,57 a R$ 6.710,29

Inscrições: de 18/12/2023 a 08/03/2024

Taxa de inscrição: de R$ 125,00 a R$ 150,00

Data da prova escrita: de 29/04/2024 até 24/05/2024

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: A definir

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Escolaridade: Superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Brasília

Número de vagas: 31 vagas

Remuneração: de R$ 5.913,57 a R$ 6.710,29

Inscrições: entre 19/02/2024 a 22/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: A divulgar

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: diversas

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Escolaridade: nível superior

Carreiras: Pesquisador, Tecnologista

Lotação: Nacional

Número de vagas: 814 vagas

Remuneração: Até R$ 16 mil

Inscrições: varia segundo a unidade de pesquisa

Taxa de inscrição: De R$ 100,00 a R$ 190,00

Data da prova objetiva: varia conforme a unidade de pesquisa

Editais previstos

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: IBADE

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da Informação

Lotação: Espírito Santo – ES

Número de vagas: 35 vagas + CR

Remuneração: até R$ 13 mil

Banco do Nordeste do Brasil

Situação Atual: banca definida

Banca organizadora: Cesgranrio

Cargos: Analista Bancário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da Informação

Lotação: Nordeste

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: analista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: tecnologia da informação, jurídica e administrativa

Lotação: Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: 27 vagas

Remuneração: até R$ 36 mil

Tribunal de Justiça do Amapá

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: FGV

Cargo: Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Amapá

Número de vagas: 30 vagas imediatas + CR (previsão)

Remuneração: Até R$ 9 mil

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Consulplan

Cargos: A definir

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Tecnologia da Informação e outras

Lotação: Pará – PA

Número de vagas: 219 vagas previstas

Remuneração : até R$ 3.345,14

Prefeitura de João Pessoa

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tecnologia da informação e outras

Lotação: João Pessoa PB

Remuneração: a definir

Prefeitura Municipal de Recife

Situação atual: anunciado

Banca organizadora: A definir

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da informação e outras

Lotação: Recife – P

Remuneração até R$ 5.168,00

Ministério Público da União

Situação atual: banca em definição

Cargos: Técnico e Analista

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tecnologia da informação e outras

Lotação: Nacional

Remuneração: até R$ 13 mil

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Situação atual: banca em definição

Cargos: Auditor de Controle Externo

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da informação e outras

Lotação: Paraná (PR)

Remuneração: R$ 22.460,20

Agência de Transporte Metropolitano

Situação atual: banca em definição

Cargos: A definir

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tecnologia da informação e outras

Lotação: Belém/ Pará

Remuneração: até R$ 3.436,27

Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco – PE