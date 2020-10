Viva ricamente em vez de morrer rico, diz especialista em investimentos

A relação entre a necessidade de fazer dinheiro e viver uma vida confortável costuma render debates intermináveis. O que deve falar mais alto nessas horas? Para o americano Joe Duran, um dos assessores de investimentos mais prestigiados dos Estados Unidos, a equação é bastante clara: “Concentre-se em viver ricamente, e não em morrer rico”, disse. Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

Duran é presidente do Goldman Sachs Personal Financial Management, braço do banco americano para investimentos pessoais. Considerado “o advisor de maior sucesso do mundo”, Duran está nesta posição desde o ano passado, quando vendeu o escritório de investimentos United Capital para o banco. Além disso, Duran é autor de The Money Code, best-seller de finanças pessoais nas listas do The New York Times quanto do USA Today, dois dos principais jornais dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, 22, o especialista falou pela primeira vez a uma plateia brasileira, nesta quinta-feira, 22, em videoconferência no Advisors Day 2020, evento para assessores de investimentos produzido pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador de EXAME).

Para o especialista, a relação com dinheiro precisa ser fluida para dar certo. “Todos nós fazemos enormes sacrifícios por dinheiro, mas dinheiro é apenas combustível”, disse ele em entrevista mediada por Roberto Sallouti, CEO e membro do conselho de administração do BTG Pactual. ”Eu precisava ajudar as pessoas a se concentrarem em viver ricamente, em vez de morrer ricas”, disse.

Joe Duran começou a empresa de assessoria de investimentos United Capital em 2005 com o objetivo principal de investir mais em “vida” e menos em dinheiro. “A ideia era fazer com que as pessoas entendessem o que realmente importava para elas, e usar o dinheiro para diminuir a distância entre a vida que desejavam e a que viviam”, disse o especialista. “As pessoas que vivem concentrada só em dinheiro passam a vida inteira com medo, eu entendi essa questão. Por isso me questionei: ‘o por que eu trabalho?’”.

Em seguida, “o por que você trabalha?” foi a provocação que ele fez. “Os assessores passam a maior parte do tempo entendendo mais sobre os produtos para os clientes do que entendendo quais são as reais necessidades dos clientes. Se você entender necessidade, você entende propósito. E garanto que sua vida vai mudar”, disse.

Desde maio do ano passado, quando vendeu a United para o Goldman Sachs, Joe Duran é CEO e fundador do Goldman Sachs Personal Financial Management.

“Temos uma cultura única que é centrada na experiência do cliente. É isso que une todos nós. Sinto que nossos clientes acreditam no que oferecemos para eles, porque eu ofereço o que também seria bom para mim pessoalmente. É com base na confiança que aceleramos os planos e sonhos dos nossos clientes, e, automaticamente, isso também expande nossa empresa”, disse.

Além de Duran, outro destaque do Advisors Day neste ano foi o assessor de investimentos americano Dave Mullen, sócio fundador do Altius Learning, plataforma de de conhecimento para profissionais do mercado de assessoria de investimentos.

Atual sócio-fundador da Altius Learning, Dave Mullen trabalhou por quase três décadas na Merrill Lynch, primeiro como assessor de investimentos e depois como executivo. Após deixar a corretora, escreveu os livros “The Million-Dollar Financial Advisor” e “The Million-Dollar Financial Services Practice” e, dentro da Altius Learning, criou programas de coaching para mudança de carreira de grandes advisors.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Assine gratuitamente a EXAME Research

O debate com a plateia do Advisors Day foi conduzido por Victor Ferreira, do time de aceleração e performance do BTG Pactual.

Com detalhes meticulosos, usando estatísticas e números de relatórios, Mullen apresentou diversos ensinamentos e conselhos para os assessores do BTG Pactual sobre melhores práticas no atendimento ao cliente, gestão de tempo e liderança de equipe.

E, quando o assunto é equipe, Mullen é taxativo: “Os especialistas têm mostrado repetidamente que os assessores que trabalham em equipes superam os líderes individuais ”, disse.

Mullen relatou que diferentes pesquisadores sobre o tema enfatizam a importância do trabalho em conjunto. “As equipes têm uma maior propensão para fazer as coisas certas que fazem seus negócios crescerem e que trabalhar em equipe promove um nível mais alto de disciplina”, diz.