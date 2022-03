Como vencer o paradoxo da produtividade

Como se tornar mais produtivo? Este questionamento é o que traz para muitos profissionais dúvidas em relação a como buscar uma rotina mais organizada, pois, ainda que seja possível otimizar o tempo diante de todas as tarefas propostas pela empresa, dá mesmo para ser produtivo sem considerar a vida pessoal?

A resposta é não. O mito de que ser produtivo diz respeito apenas ao que acontece dentro da firma já se prova falso desde os anos 1990, quando houve a percepção de que a produtividade vai muito além do simples check nas atividades da rotina, envolvendo todo o ambiente ao redor do profissional que deseja melhorar a qualidade de suas entregas no menor tempo possível.

No Brasil, entender o funcionamento desse tópico torna-se relevante diante da baixa produtividade registrada na população. Um estudo de 2020 do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostrou que entre 1981 e 2020, a produtividade brasileira aumentou apenas 0,4%. Esse valor chama a atenção de especialistas na área, que defendem que um trabalhador brasileiro leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano faz em 15 minutos e um alemão ou coreano, em 20 minutos.

Mas como fugir desta estatística? Como transformar a produtividade em aliada e utilizá-la como vetor de mudança para a sua rotina? O conhecimento em relação aos pequenos mitos que rondam esta habilidade será diferencial durante este processo, para que você seja capaz de agir de forma crítica e, assim, organizar a sua rotina de forma verdadeiramente prática.

Para receber ainda mais insights sobre o assunto, confira mais sobre o paradoxo da produtividade no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".