Como usar estas expressões corretamente? Prof. de português explica

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Na coluna desta semana, veremos algumas dúvidas comuns, trazidas pelos leitores.

A PARTIR DE

A expressão “a partir de” não usa acento grave; o “a” é apenas preposição. Vale sempre se lembrar de uma regra: não ocorre crase antes de verbo.

"A partir da próxima semana, não haverá mais as matutinas reuniões."

À MEDIDA QUE, NA MEDIDA EM QUE

À medida que é uma expressão proporcional e sempre com acento grave; na medida em que é causal (demonstra motivo, razão). Sendo assim, não são sinônimas.

"À medida que os investimentos aumentarem, mais salas alugaremos."

Na medida em que remete à causalidade, à ideia de causa:

“Os comércios estavam vazios, na medida em que os preços estão altíssimos.

O PREFIXO CO-

COPILOTO: é a assim a grafia correta. O prefixo “CO” aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por “o” ou “h”: coobrigação, coocupante, cooperar, coordenar, coerdeiro, coautor, cosseno, cotangente, coabitar, coabitante etc. Em resumo com o prefixo “co”, deve haver a união ao segundo elemento.

MAL E BEM PODEM SER PREFIXOS

As formações vocabulares com MAL- (caso esse elemento seja um prefixo) exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -l: mal-estar, mal-empregado, mal-humorado.

Já as formações com BEM- exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -m e casos consolidados à parte: bem-estar, bem-humorado, bem-mandado, bem-vindo.

