Como uma pequena confeitaria virou sensação nas redes sociais sem precisar de influenciadores

A Alexander’s Patisserie, discreta confeitaria localizada na Califórnia, vai muito além de sua elegante fachada repleta de croissants de gergelim preto e uma paleta vibrante de mais de 20 sabores de macarons. A fila que se forma na porta, somada ao sucesso nas redes sociais, evidencia que há algo mais profundo por trás da sua vitrine.

O segredo? Para além de doces gostosos, uma estratégia baseada naquilo que torna a confeitaria única e no marketing pensado a partir da experiência real do consumidor.

A grande responsável pela marca é Shuyao Cao — conhecida como Chef Shu — responsável por criar não só as receitas, mas também a identidade da marca. Mais do que uma confeiteira talentosa, ela atua como uma verdadeira estrategista de marketing.

Marketing feito na prática

Atualmente um dos produtos mais vendidos da confeitaria, o “croissant achatado” surgiu como uma criação experimental dentro da própria equipe. Motivada por uma moda que se espalhou rapidamente entre a comunidade asiática da região, a chef Shuyao Cao decidiu testar a receita por conta própria.

A aceitação imediata pelos colegas de trabalho levou à sua inclusão no cardápio oficial. Para surpresa da chef, a novidade não apenas agradou os clientes da loja, como também ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se viral.

Transformar esse teste interno em um carro chefe do menu foi uma escolha estratégica. A ação conseguiu combinar o apelo cultural com a força do engajamento online, impulsionando ainda mais a narrativa da marca e consolidando sua identidade no mercado.

Atenção as reviews

Mas os doces da moda são apenas uma parte do sucesso da confeitaria. O que mantém a Alexander’s relevante é o compromisso com a adaptação, impulsionado pelo feedback dos clientes. Chef Shu transforma as avaliações em insumos para inovação.

“Leio todas as opiniões. Levo cada comentário a sério, coloco a equipe para experimentar e debater. Até o Brungard (vice-presidente) participa dessas discussões”, revela.

Essa prática funciona como uma espécie de marketing de conteúdo reverso — onde o público atua como co-criador da marca. Isso gera pertencimento, fidelização e filas que dobram quarteirões.

Dessa forma, o sucesso da Alexander’s Patisserie não vem apenas dos doces saborosos, mas da forma como cada aspecto da marca é pensada estrategicamente, desde a montagem do cardápio à escuta do cliente.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber desenvolver uma estratégia bem estruturada pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER MAIS SOBRE MARKETING DIGITAL