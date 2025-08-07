Carreira

Como uma pequena confeitaria virou sensação nas redes sociais sem precisar de influenciadores

A Alexander’s Patisserie revela que o sucesso de um negócio vai muito além do paladar

(Divulgação/Alexander's Patisserie)

(Divulgação/Alexander's Patisserie)

Camilla Almeida
Redator

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10h23.

A Alexander’s Patisserie, discreta confeitaria localizada na Califórnia, vai muito além de sua elegante fachada repleta de croissants de gergelim preto e uma paleta vibrante de mais de 20 sabores de macarons. A fila que se forma na porta, somada ao sucesso nas redes sociais, evidencia que há algo mais profundo por trás da sua vitrine.

O segredo? Para além de doces gostosos, uma estratégia baseada naquilo que torna a confeitaria única e no marketing pensado a partir da experiência real do consumidor.

A grande responsável pela marca é Shuyao Cao — conhecida como Chef Shu — responsável por criar não só as receitas, mas também a identidade da marca. Mais do que uma confeiteira talentosa, ela atua como uma verdadeira estrategista de marketing.

Marketing feito na prática

Atualmente um dos produtos mais vendidos da confeitaria, o “croissant achatado” surgiu como uma criação experimental dentro da própria equipe. Motivada por uma moda que se espalhou rapidamente entre a comunidade asiática da região, a chef Shuyao Cao decidiu testar a receita por conta própria.

A aceitação imediata pelos colegas de trabalho levou à sua inclusão no cardápio oficial. Para surpresa da chef, a novidade não apenas agradou os clientes da loja, como também ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se viral.

Transformar esse teste interno em um carro chefe do menu foi uma escolha estratégica. A ação conseguiu combinar o apelo cultural com a força do engajamento online, impulsionando ainda mais a narrativa da marca e consolidando sua identidade no mercado.

Atenção as reviews

Mas os doces da moda são apenas uma parte do sucesso da confeitaria. O que mantém a Alexander’s relevante é o compromisso com a adaptação, impulsionado pelo feedback dos clientes. Chef Shu transforma as avaliações em insumos para inovação.

 “Leio todas as opiniões. Levo cada comentário a sério, coloco a equipe para experimentar e debater. Até o Brungard (vice-presidente) participa dessas discussões”, revela.

Essa prática funciona como uma espécie de marketing de conteúdo reverso — onde o público atua como co-criador da marca. Isso gera pertencimento, fidelização e filas que dobram quarteirões. 

Dessa forma, o sucesso da Alexander’s Patisserie não vem apenas dos doces saborosos, mas da forma como cada aspecto da marca é pensada estrategicamente, desde a montagem do cardápio à escuta do cliente.

