Como uma empresa de delivery brasileira transformou uma fofoca em uma campanha de marketing genial

As redes sociais foram tomadas por especulações sobre um suposto relacionamento entre os chefs Henrique Fogaça e Paola Carosella, que participaram como jurados da competição culinária do MasterChef Brasil.

Com o assunto crescendo, o iFood aproveitou o momento para lançar uma ação publicitária inteligente, que se apoia justamente nesses comentários para gerar engajamento e reforçar sua marca.

Em um vídeo descontraído postado no perfil oficial do chef no Instagram, Fogaça declarou que normalmente prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Porém, diante do volume de fofocas que circularam nas mídias e nas redes sociais, ele sentiu que era hora de falar sobre o “caso” que realmente importa, a sua parceria com o iFood.

O chef revelou, de forma bem-humorada, que agora está “em um relacionamento sério” com a plataforma de entregas, assumindo o papel de novo embaixador exclusivo da marca.

Ao transformar um rumor da internet em uma narrativa leve e envolvente, a empresa reforça sua presença no mercado e destaca sua capacidade de inovar no marketing.

Além disso, a ação ajuda a humanizar a marca, aproximando-a dos consumidores por meio de uma personalidade conhecida e querida, como Henrique Fogaça, que agrega credibilidade e simpatia à comunicação da plataforma.

Essa jogada criativa evidencia o poder de campanhas que capturam a atenção do público ao se apropriar de temas que já estão na conversa, transformando um simples boato em uma oportunidade de marketing eficiente e memorável.

