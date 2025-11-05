Como um jovem de 16 anos transformou sua paixão em um negócio de US$ 4 milhões

Ross Friedman, fundador do Slacker Media Group, iniciou sua jornada empreendedora ainda muito jovem, aos 16 anos.

O que começou como uma festa para adolescentes em Boston virou um negócio multimilionário que hoje movimenta mais de US$ 4 milhões e já atraiu mais de 250.000 participantes para seus eventos.

Ross transformou seu trabalho paralelo em uma empresa global de entretenimento ao vivo, utilizando estratégias inteligentes de marketing e uma abordagem diferenciada para o gerenciamento de riscos. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

O nascimento do Slacker Media Group

Tudo começou em 2016, quando Ross, ainda estudante do ensino médio, buscava uma forma de unir sua paixão por música com a vontade de criar algo significativo para os adolescentes de sua cidade.

Ele percebeu uma lacuna no mercado de Boston, não havia eventos voltados para jovens, algo que ele já havia vivenciado em outras cidades dos Estados Unidos.

Decidido a preencher essa lacuna, ele fundou o Slacker Media Group, uma empresa focada na criação de experiências imersivas no cenário de música, estilo de vida e entretenimento.

No início, com apenas US$ 3.000 economizados em eventos menores, Ross alugou o Middle East Downstairs, um espaço em Cambridge, Massachusetts.

O primeiro evento atraiu mais de 400 pessoas, gerando um lucro de US$ 3.000. Esse sucesso inicial foi um indicativo claro de que seu projeto tinha um potencial real para escalar.

O impacto da educação na evolução do negócio

Ao mesmo tempo em que administrava o Slacker Media Group, Ross cursava a faculdade em tempo integral. Ele usou seu aprendizado acadêmico para aprimorar a estrutura de sua empresa.

Um dos maiores marcos em sua trajetória foi a leitura do livro "O Mito do Empreendedor" de Michael E. Gerber, recomendado por um de seus professores.

O conceito central do livro, a importância de delegar tarefas e criar sistemas repetíveis dentro do negócio — foi decisivo para o crescimento do Slacker Media Group.

Ross seguiu esse conselho, contratando seu primeiro funcionário em tempo integral. Esse movimento foi essencial para a profissionalização do negócio, permitindo que a empresa escalasse e, em seu primeiro ano, alcançasse o marco de US$ 1 milhão em faturamento.

Como o Slacker Media Group se tornou um império multimilionário

Em 2025, o Slacker Media Group está projetado para gerar US$ 2,5 milhões em receita anual com mais de 150 eventos.

Esse crescimento explosivo foi possibilitado pela capacidade de Ross em entender as dinâmicas do mercado de entretenimento ao vivo, usar a tecnologia a seu favor e, mais importante, delegar responsabilidades para uma equipe qualificada.

O modelo de negócios escalável e a habilidade de Ross em gerenciar o estresse da indústria de eventos, somados à sua capacidade de aproveitar as mídias sociais para engajamento contínuo com seu público, foram determinantes para a sustentabilidade a longo prazo de seu empreendimento.

