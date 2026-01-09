Como um investimento de US$ 2 mil ajudou este empresário a virar dono de um time da NBA

Uma derrota em um jogo de HORSE quando ainda era criança e um investimento inicial de apenas US$ 2 mil marcaram o começo da jornada que levou David Adelman, nascido e criado na Filadélfia, à condição de coproprietário do time de basquete de sua cidade natal, o Philadelphia 76ers.

Empresário do setor imobiliário e investidor, Adelman uniu sua paixão pelo esporte a decisões financeiras estratégicas para conquistar um lugar raro entre os donos de franquias da NBA. As informações são da Entrepreneur.

Da infância na Filadélfia ao topo do esporte americano

Na Filadélfia, torcer é quase religião. Crescer na cidade é viver cercado pela devoção aos times locais, e para David Adelman, isso não foi diferente. Ainda na infância, desenvolveu um vínculo profundo com o basquete. Aos 11 anos, perdeu uma partida de HORSE e jurou que um dia estaria do outro lado: não como jogador, mas como dono.

Anos depois, essa promessa se tornou realidade. Mas o caminho até lá passou por um modelo de construção de patrimônio baseado em visão de longo prazo, reinvestimento e decisões de alto impacto no setor imobiliário.

O primeiro investimento: US$ 2 mil que mudaram tudo

Aos 13 anos, David teve a oportunidade de investir US$ 2 mil em um fundo criado por um mentor próximo, que atuava no mercado imobiliário. Com o apoio da família e orientação adequada, ele decidiu aplicar o capital, um movimento raro para alguém tão jovem.

Esse investimento se tornaria um marco. Mais do que retorno financeiro, ele deu a David uma visão precoce sobre como o dinheiro pode ser multiplicado com planejamento e exposição a ativos reais. A experiência moldou sua trajetória e o levou, anos depois, a liderar grandes empreendimentos no setor imobiliário.

De investidor a coproprietário da franquia Philadelphia 76ers

A entrada de Adelman no mundo do esporte profissional se deu com a mesma lógica aplicada em seus negócios: análise financeira rigorosa, capacidade de investimento e olhar para o potencial de valorização.

Tornar-se coproprietário de uma franquia da NBA não é apenas um ato de paixão, é uma jogada empresarial de alto valor. Os times da liga têm valorização constante, múltiplas fontes de receita (bilheteria, TV, patrocínios, licenciamento) e são ativos altamente restritos, o que os torna ainda mais valiosos.

A decisão de investir no 76ers foi estratégica, e Adelman reforça que, mesmo com o apelo emocional, tratou a operação como parte do seu portfólio de investimentos com lógica financeira clara.

