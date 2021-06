Como Tânia Cosentino conseguiu a vaga de CEO da Microsoft

Muita gente não acredita que seja possível conseguir um emprego através do LinkedIn, mas Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil, pode comprovar: ela recebeu a oferta por meio de uma mensagem na rede social.

“Não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite. Um dia fui contatada pela Microsoft pelo LinkedIn. E eu achei curioso. O que estão perguntando aqui? Mandando um 'oi' pelo LinkedIn para falar comigo? É assim que a Microsoft agora contrata executivos?”, conta a CEO no podcast Como Cheguei Aqui, da Exame.

Pois é assim, sim. O primeiro contato da Microsoft com sua atual presidente foi um simples "oi" pela rede social.

“Regra de ouro número 1: mantenha o LinkedIn turbinado, pois é assim que grandes empresas estão buscando os perfis nas diferentes áreas. Se vocês tirarem uma certificação de tecnologia, publique no LinkedIn; publique suas opiniões e realmente mantenha seu currículo atualizado”, recomenda ela.

Foram várias conversas em que recrutadores da Microsoft começaram a entender o perfil da executiva e ela também pode conhecer a empresa.

“Até que chegou um momento que percebi que era ali que queria estar, pois tinha muito para aprender e também tinha muito o que contribuir. Com 30 anos de carreira, tinha muito para trazer na transformação da companhia”.

A executiva começou a trabalhar aos 16 anos após iniciar os estudos de eletrotécnica na escola técnica federal de São Paulo. Pensando naquela época, Cosentino vê que foi a primeira vez que viu uma ação afirmativa: eram poucas meninas na turma e todas foram contratadas pela mesma empresa.

“Me encantei pela área e segui carreira”, conta ela. “Busquei um curso de engenharia, trabalhava de dia e estudava a noite por seis anos; e na conclusão do curso de engenharia eu já tinha quase 10 anos de experiência e consegui até pagar meu ensino. O ensino profissionalizando me abriu várias portas, me fez amadurecer mais rápido e me possibilitou conseguir emprego muito jovem”.

Depois, ela passou quase 20 anos de sua carreira na Schneider Eletric e se tornou a primeira mulher e a primeira brasileira a ocupar a presidência da empresa no país. Para ela, foi essencial se reinventar a todo momento e buscar novas experiências para chegar ao cargo.

“Ninguém está 100% preparado para o próximo passo, pois é o próximo passo que vai te proporcionar aprendizados”, fala ela.

Para ter uma chance como a da Tânia Cosentino, confira o manual que a Exame fez para ter um perfil completo e atraente para recrutadores. "O LinkedIn acaba virando uma base de dados de empregos, competências do futuro e de profissionais", fala ela.

E confira as lições para sua carreira na conversa com a CEO no podcast Como Cheguei Aqui:

“Quando a gente fala de tecnologia, a gente vê muita gente falando: não me interesso por tecnologia, eu sou de humanas, sou da área médica, não tenho vocação para ser engenheiro. A tecnologia hoje está inserida em todas as profissões. Todas as áreas de negócio e todas as empresas são de tecnologia. Então é importante que todas as profissões incorporem conhecimentos de tecnologia. O analfabeto do futuro é o analfabeto digital”. “Quando eu era jovenzinha, achava que bastava fazer faculdade, e quando muito um MBA, e estava concluído e agora era só trabalhar. E fui percebendo que com o avanço da tecnologia, eu tinha que me reinventar todos os dias. Eu sempre tive muita curiosidade e vontade de aprender, e acho que são duas competência extremamente necessárias em qualquer profissional”. “A gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes e nossas áreas de desenvolvimento, sempre tem uma área que a gente precisa desenvolver em qualquer estágio na carreira . E alguns pontos fortes meus são capacidade de adaptação, resiliência e foco nas pessoas. E , quando você vê o momento que estamos vivendo hoje, são três competências altamente necessárias ” .

