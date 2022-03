Como ser breve na comunicação? Professor de português ensina

No dia a dia profissional, você já deve ter ouvido falar sobre a importância de ser conciso, breve, em uma exposição.

Brevidade e clareza no falar e no escrever são motivos para elogios, uma vez que ocasionam a produtividade.

O receptor da mensagem - chefia, colaboradores, equipe, cliente - valorizará muito o hábil em "ser direto ao ponto, gentil na mensagem".

COMO SER BREVE

Locuções informais, excessivas e deselegantes podem ser substituídas por verbos bem escritos e bem pronunciados. Em vez de "A gente vai fazer, a gente vai criar, a gente vai estar pensando", podem ser praticadas em alto e bom tom:

- Nós faremos (com a devida atenção à concordância);

- Nós criamos, nós criaremos;

- Nós estamos pensando, nós pensamos, nós pensaremos.

UM ÓTIMO EXERCÍCIO

Comece a resumir textos; comece a repensar áudios enviados, reduzindo o número de palavras. Ouça-se e leia-se diariamente.

FUJA DA PROLIXIDADE

Veja a sentença abaixo:

"Embora fosse prolixo, o apresentador ultrapassou o tempo previsto."

Quanto ao significado, "prolixo" é o que "usa mais palavras ou frases do que o necessário". Por isso, é lógico que alguém prolixo ultrapasse o tempo previsto.

Para a solução, a sentença destacada acima poderia apresentar um conectivo causal, de justificativa:

"Por ser prolixo, o apresentador ultrapassou o tempo previsto."

Além disso, se o escritor quisesse deixar a ideia da oposição, poderia sim recorrer ao conectivo concessivo (de oposição) EMBORA. Para tal recurso, precisaria usar o antônimo de "prolixo": conciso, breve.

"Embora fosse conciso, o apresentador ultrapassou o tempo previsto."

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

