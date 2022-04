Como ser aprovado no CFP? Maior especialista no assunto ensina

Salários acima da média, bônus agressivos e realização profissional são apenas alguns dos motivos que, historicamente, levam milhares de profissionais a sonhar com um posto de trabalho no mercado financeiro. E, se por um lado o crescimento do mercado de capitais acelerou o surgimento de fintechs no país e tornou o setor ainda mais competitivo, por outro ele serviu para impulsionar as ofertas de vagas na área.

No momento em que esta reportagem está sendo escrita, por exemplo, o Linkedin soma mais de 500 anúncios de vagas apenas para trabalhar como assessor de investimentos. Instituições como BTG Pactual, Itaú e Nubank estão entre as anunciantes.

Enquanto a demanda por profissionais não para de crescer, a quantidade de interessados em ocupar essas vagas também aumenta. E, nesse contexto, as empresas têm de buscar bons critérios para encontrar e selecionar os candidatos mais capacitados.

É nesse momento que as certificações de mercado financeiro, como o CFP (Certified Financial Planner) ganham destaque. Utilizado internacionalmente para comprovar as habilidades do planejador financeiro (cargo cuja média salarial varia entre R$10 mil e R$20 mil), o CFP é visto como um grande diferencial no mercado brasileiro – que conta atualmente com pouco mais de 7 mil planejadores certificados). Não à toa, aparece com cada vez mais frequência dentre os principais pré-requisitos trabalhar na área.

Para conseguir o certificado, no entanto, além de possuir ensino superior completo; aderir ao código de ética da Planejar; e comprovar experiência prévia com atendimento ao cliente, os profissionais interessados devem ser aprovados na prova do CFP, cuja próxima edição acontece no início de maio.

Como se preparar para a prova do CFP

Para ajudar os profissionais que sonham em conquistar a certificação mais importante do mercado financeiro, a EXAME Academy desenvolveu um curso preparatório para a prova em parceria com especialista em finanças Edgar Abreu.

Pioneiro em cursos preparatórios para certificações financeiras no país, Abreu é mestre em economia e conhecido por sua didática diferenciada, que já ajudou a aprovar mais 250 mil profissionais em certificações do tipo. Veja, abaixo, o feedback de um dos alunos.

Além de Abreu, o corpo docente do curso preparatório para o CFP da EXAME Academy é composto por outros nomes de peso e com vasta experiência no mercado financeiro, como Marcel Pordeus Reis, Renan Matos de Oliveira, Josiany Pimenta Muniz, Livia Pinto e Eduardo Pereira Pinto. Dentre as instituições por onde os professores já passaram, estão Citi Bank, HSBC, Itaú Unibanco, Banco Bradesco e Banco do Brasil.

Com mais de 800 questões comentadas em vídeo e três lives semanais com os professores, o curso é composto por oito módulos. Além disso, os alunos também têm acesso a um grupo de whatsapp exclusivo com os professores, que é destinado a tirar dúvidas, trocar experiências e aumentar a rede de networking.

Veja, abaixo, os temas de cada módulo.

Módulo 1: Planejamento Financeiro e Ética

Módulo 2: Gestão de Ativos e Investimentos

Módulo 3: Planejamento e Aposentadoria

Módulo 4: Gestão de Riscos e Seguros

Módulo 5: Planejamento Fiscal

Módulo 6: Planejamento Sucessório

