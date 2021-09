Como ser um analista financeiro de sucesso? Aprenda com Renato Mimica

A EXAME apresenta nesta quarta-feira, 29, às 19 horas, uma live no YouTube com o CEO da empresa e sócio do BTG, Renato Mimica. O executivo, que foi eleito por 10 anos seguidos um dos melhores analistas de ações da América Latina, contará suas experiências no mercado financeiro e dará dicas valiosas para quem quer seguir carreira nesta área.

Quer saber mais sobre a carreira de analista financeiro? Inscreva-se aqui e garanta sua vaga.

Mimica também irá tratar sobre os atalhos que podem ajudar o profissional do mercado financeiro a dar um salto na carreira.

A trajetória do CEO da EXAME

Ao longo dos últimos dez anos, Mimica trabalhou em diferentes frentes do BTG Pactual. Começando pela área de Research (análise de ações), passando pela diretoria da EXAME (à frente da nova vertente de negócios EXAME Invest) e liderando a equipe de analistas de investimentos para investidores de varejo do BTG Pactual.

O executivo também tem experiência no mercado mais badalado do mundo. Como analista, Mimica trabalhou em Wall Street, nos Estados Unidos, durante o período pós-crise.

Aquecimento do mercado de analistas financeiros

Com as boas perspectivas de recuperação para o mercado financeiro no médio e longo prazo, muitos investidores começam a entrar na bolsa de valores. A diminuição dos casos de coronavírus em diversos países do mundo e no cenário doméstico mostra que uma retomada da economia está cada vez mais próxima. E isso pode significar uma oportunidade profissional.

Quanto mais pessoas entram na bolsa de valores, mais os bancos e as casas de análise precisam de profissionais capacitados para instruir esses novos investidores.

Quem se interessa pelo mercado financeiro, estuda ou já trabalha neste meio sabe que existem diversas áreas e há espaço para muitos profissionais. O único “porém” é que o espaço é sempre maior para quem é qualificado para o trabalho. E como se qualificar para as vagas? Existem diversos cursos para atuar no mercado financeiro, mas nem todos oferecem o que o profissional precisa.

Há MBAs, cursos de planejador financeiro - que dão habilitação ao profissional para atuar com gestão de portfólio de ações de terceiros - e muito mais. Para saber mais sobre este mercado e fazer a escolha certa em relação ao melhor curso para você se qualificar para as vagas, inscreva-se aqui.

Não perca a live de Renato Mimica com dicas para se tornar um analista financeiro de sucesso.