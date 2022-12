Como se tornar especialista em ESG, profissional que virou alvo de empresas em mercado de R$280 tri

Construir uma carreira de sucesso não é tarefa fácil. Independentemente da área, é necessário um longo caminho e esforço para se destacar. Mas alguns setores oferecem mais oportunidades de crescimento do que outros, e essa diferença está relacionada ao contexto sócio econômico.

Durante a pandemia, por exemplo, as big techs apresentaram um forte crescimento com a acelerada digitalização de empresas e processos no mundo todo. Hoje, uma das demandas mais urgentes é a da sustentabilidade, e, por isso, o especialista em ESG virou alvo das empresas.

Não à toa, o ESG também desponta como uma das áreas mais promissoras do mercado de trabalho para 2023. Os cargos no ramo aliam altos salários, um trabalho com propósito, uma grande oferta de vagas e um grande potencial de crescimento.

Onde se especializar em ESG?

Para ajudar quem deseja trabalhar com ESG, mas não sabe ao certo por onde começar, a EXAME Academy apresenta, entre os dias 9 e 17 de janeiro, uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre o tema.

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento Carreira em ESG abordará desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira em ESG.

“Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever no site oficial do projeto clicando no botão abaixo.

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA SOBRE ESG!

Quanto ganha um analista de ESG?

A remuneração da área de ESG depende, assim como todos os setores, do nível de senioridade do profissional. De acordo com dados do Glassdoor, plataforma em que funcionários divulgam seus salários de forma anônima, um gerente de sustentabilidade recebe, em média, R$ 19 ao mês, podendo chegar a R$28.333,00 em algumas empresas.

Já o Guia Salarial 2023 da Robert Half, maior empresa de recrutamento especializado do mundo, a remuneração de quem trabalha com ESG pode chegar até R$35 mil para cargos mais estratégicos.

Para cargos iniciais, a remuneração varia de R$ 10 mil a R$ 12 mil. A alta demanda faz com que um gerente de sustentabilidade receba quase o mesmo que um diretor da área, cargo que está acima na escala hierárquica e que registra uma média salarial de R$ 20.150 ao mês.

Conteúdo gratuito: clique aqui para saber como se tornar um especialista em ESG e aproveitar a alta demanda do mercado para alcançar cargos e salários mais altos

O que um especialista em ESG faz?

Os profissionais de ESG são aqueles capazes de entender, implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade no desempenho dos negócios. Dentre as principais atribuições desse profissional, estão:

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa;

Viabilizar projetos de sustentabilidade;

Promover treinamentos de colaboradores com relação ao tema;

Criar e monitorar indicadores de desempenho de sustentabilidade;

Desenvolver relatórios para prestação de contas;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva da empresa.

O profissional de ESG precisa dominar 4 conceitos e habilidades para atuar na área:

1º O primeiro é a materialidade.

Isso significa que, apesar de todas as áreas do E, do S e do G impactam uma empresa em maior ou menor grau, para cada empresa, há uma questão que se sobressai mais: que será preciso olhar, cuidar e transformar.

2º O segundo conceito é a inovação.

É ter a mente aberta e ser questionador para ver além do que já está estabelecido e encontrar novos caminhos. E ser também bastante flexível para conseguir promover mudanças.

3º Já o terceiro pilar fundamental é gestão de stakeholders.

Este profissional precisa ter habilidades de gestão para ouvir todos os lados, porque ele vai precisar entender as demandas de diferentes áreas para chegar em um consenso.

O que é ESG

Para além da teoria, a sigla representa um conjunto de práticas adotadas por empresas, órgãos e pessoas com foco no desenvolvimento sustentável tanto para o meio ambiente, quanto para a sociedade. No fim, as exigências visam tornar a governança corporativa mais responsável e transparente com relação a sua tomada de decisões.

O conceito busca garantir que o desenvolvimento de uma empresa ou as ações de um indivíduo não sejam acompanhados, por exemplo, por trabalho irregular, discriminação social, poluição do meio ambiente, destruição de ecossistemas, fraudes fiscais; mas sim por diversidade, responsabilidade social, gestão de resíduos e impacto positivo na sociedade.

Quanto vale o mercado ESG?

Com a crise climática, a necessidade de preservação do planeta e o olhar atento para a igualdade social, as empresas têm se direcionado para o ESG. A sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança já é prioridade na agenda de 95% das empresas brasileiras e está na lista de 48% dos CEOs nacionais, apontou um levantamento recente feito pela Aberje.

O tema tem ganhado cada vez mais relevância no âmbito social, mas também no financeiro. Uma avaliação da Bloomberg Intelligence revelou que o setor já movimenta US$ 30 trilhões, e as estimativas é de que esse valor atinja os US$ 53 trilhões (aproximadamente R$ 280 trilhões) nos próximos 2 anos.

Além disso, o ESG tem sido cada vez mais relevante para investidores na hora de aportar e para consumidores na hora de escolher de quais empresas comprar produtos e contratar serviços.

Com um impacto direto no bolso, aumenta a urgência das instituições em implementar áreas específicas com foco em ESG e nos impactos que seus negócios causem no meio ambiente e na sociedade. Essa busca acelera também a demanda por profissionais para tornar isso possível. Por isso, as vagas em ESG são cada vez mais comuns e estão disponíveis em centenas de sites como LinkedIn e Glassdoor.

Carreira em ESG: clique aqui e descubra como migrar para uma das carreiras que mais crescem atualmente!