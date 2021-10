Como se especializar nos três tipos de lideranças mais buscados no mercado

Visto como referência, o líder de uma grande empresa é responsável por desenvolver a atuação eficiente de cada membro da equipe e por manter o time motivado e alinhado com os objetivos da companhia. Por ter esse papel essencial dentro das organizações, esse profissional é um dos mais buscados no mercado.

Mas a verdade é que são necessários conhecimentos específicos para que o líder consiga exercer seu papel. Um deles é o poder de influência, um atributo natural a todo líder, mas cuja forma de execução pode variar de acordo com o cargo ou área de atuação.

Um profissional de excelência também deve ser capaz de operar em qualquer frente de liderança. Mas quais são elas e como se especializar? A seguir, te explicamos um pouco sobre três níveis de liderança.

Supervisão e liderança de equipes

O líder supervisor é o profissional que atua na linha de frente, orientando os colaboradores sobre como atingir os melhores resultados. Ele também identifica pontos fortes e fracos da equipe, toma decisões diante de imprevistos, encontra soluções práticas e analisa métricas.

É imprescindível que este profissional possua conhecimentos em persuasão e empreendedorismo, por exemplo. Portanto, para chegar nesse nível é necessário dedicação e estudo.

Gestão da Inovação

Seguindo a sequência de líderes, um gerente é responsável por elaborar todo o plano de ação, estratégias e processos que serão executados pelo supervisor. Portanto, é ele quem organiza e propõe inovações dentro do departamento pelo qual é responsável.

Mas como inovar nem sempre é tarefa fácil, é preciso dominar ferramentas e conhecer metodologias para se tornar um líder que sabe gerenciar inovações.

Alta Performance

Líderes como diretores e CEOs são responsáveis por monitorar concorrência, extrair insights de dados, conhecer as inovações tecnológicas e comportamentos dos clientes, montar e liderar times de alta performance, dentre outras várias atribuições decisivas.

Como resultado de tudo que abordamos até aqui, é evidente que o líder tem papel indispensável para qualquer empresa bem-sucedida. E existem particularidades em cada nível de liderança, de acordo com os papéis vinculados a cada um deles.

