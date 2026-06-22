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Como pedir aumento ou promoção: 3 passos para negociar melhor o salário

Negociação salarial exige preparo, dados e uma narrativa clara sobre o valor que o profissional entrega à empresa

Como pedir aumento ou promoção?

Como pedir aumento ou promoção?

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 22 de junho de 2026 às 07h00.

Conquistar um aumento salarial ou uma promoção não depende de sorte, mas de estratégia e preparação. Muitos profissionais cometem o erro de basear o pedido em necessidades pessoais, como o aumento do custo de vida ou despesas familiares. E isso, na visão de especialistas, pode ser um erro. Afinal, as organizações tendem a tomar decisões com base em desempenho. Abaixo, veja três etapas para pedir um aumento com sucesso.

1. Pesquisa de mercado

O primeiro passo para uma negociação bem-sucedida é eliminar o achismo. Entrar em uma reunião de avaliação com base no que se "acha" que deve ganhar enfraquece a postura do colaborador. 

É necessário apresentar dados objetivos para fundamentar a solicitação. Para aplicar essa estratégia, o profissional deve mapear a média salarial para a função exercida, levando em consideração o nível de experiência e a região geográfica.

Ferramentas de recrutamento e plataformas como Glassdoor servem como excelentes fontes de consulta.

Aprender a contar melhor a própria trajetória também pode ser uma estratégia de carreira — e o curso gratuito do Na Prática oferece um ponto de partida para isso 

2. O impacto para o negócio

As empresas justificam reajustes com base no retorno sobre o investimento que o funcionário traz para a operação. Portanto, o foco deve estar centralizado no desempenho técnico e no impacto gerado para o negócio.

O ideal é preparar uma lista documentada das conquistas mais recentes, priorizando dados quantificáveis – ou seja, métricas que possam ser medidas em números, como:

  • Porcentagem de processos otimizados que geraram ganho de tempo;
  • Valores poupados por meio de redução de custos operacionais;
  • Receitas adicionais que o profissional ajudou a trazer para a empresa.

Demonstrar visualmente como as responsabilidades expandiram desde o último ajuste salarial é o argumento mais sólido que um colaborador pode apresentar.

3. Como agir se a resposta for ‘não’

Um posicionamento negativo imediato não significa o fim da linha profissional. O mercado corporativo exige maturidade para lidar com a recusa de forma profissional e estratégica.

Caso a empresa não tenha orçamento para o reajuste, a alternativa é negociar compensações não financeiras, como dias extras de férias, horários flexíveis ou apoio em cursos. 

Se nem mesmo esses benefícios forem possíveis no momento, o passo seguinte é solicitar um feedback claro. Perguntar quais critérios precisam ser atingidos nos próximos meses permite entender o motivo real da recusa

Como transformar resultados em argumento 

Além de dados e resultados, a forma como o profissional organiza sua mensagem pode influenciar diretamente a percepção de valor durante uma conversa de carreira. Em uma negociação salarial, não basta reunir bons números: é preciso construir uma narrativa clara, objetiva e convincente sobre o impacto gerado.

Para quem deseja desenvolver essa habilidade, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Storytelling de Impacto, voltado ao uso de técnicas de storytelling para criar discursos mais estratégicos, mobilizar pessoas e fortalecer a presença profissional. A formação tem 3 horas de conteúdo online, certificado e é baseada na metodologia de Narrativa Pública, de Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard.

Conheça gratuitamente o curso Storytelling de Impacto, do Na Prática, e aprenda a estruturar narrativas mais claras e estratégicas para sua carreira 

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