Como pedir aumento ou promoção: 3 passos para negociar melhor o salário

Conquistar um aumento salarial ou uma promoção não depende de sorte, mas de estratégia e preparação. Muitos profissionais cometem o erro de basear o pedido em necessidades pessoais, como o aumento do custo de vida ou despesas familiares. E isso, na visão de especialistas, pode ser um erro. Afinal, as organizações tendem a tomar decisões com base em desempenho. Abaixo, veja três etapas para pedir um aumento com sucesso.

1. Pesquisa de mercado

O primeiro passo para uma negociação bem-sucedida é eliminar o achismo. Entrar em uma reunião de avaliação com base no que se "acha" que deve ganhar enfraquece a postura do colaborador.

É necessário apresentar dados objetivos para fundamentar a solicitação. Para aplicar essa estratégia, o profissional deve mapear a média salarial para a função exercida, levando em consideração o nível de experiência e a região geográfica.

Ferramentas de recrutamento e plataformas como Glassdoor servem como excelentes fontes de consulta.

2. O impacto para o negócio

As empresas justificam reajustes com base no retorno sobre o investimento que o funcionário traz para a operação. Portanto, o foco deve estar centralizado no desempenho técnico e no impacto gerado para o negócio.

O ideal é preparar uma lista documentada das conquistas mais recentes, priorizando dados quantificáveis – ou seja, métricas que possam ser medidas em números, como:

Porcentagem de processos otimizados que geraram ganho de tempo;

Valores poupados por meio de redução de custos operacionais;

Receitas adicionais que o profissional ajudou a trazer para a empresa.

Demonstrar visualmente como as responsabilidades expandiram desde o último ajuste salarial é o argumento mais sólido que um colaborador pode apresentar.

3. Como agir se a resposta for ‘não’

Um posicionamento negativo imediato não significa o fim da linha profissional. O mercado corporativo exige maturidade para lidar com a recusa de forma profissional e estratégica.

Caso a empresa não tenha orçamento para o reajuste, a alternativa é negociar compensações não financeiras, como dias extras de férias, horários flexíveis ou apoio em cursos.

Se nem mesmo esses benefícios forem possíveis no momento, o passo seguinte é solicitar um feedback claro. Perguntar quais critérios precisam ser atingidos nos próximos meses permite entender o motivo real da recusa.

Como transformar resultados em argumento

Além de dados e resultados, a forma como o profissional organiza sua mensagem pode influenciar diretamente a percepção de valor durante uma conversa de carreira. Em uma negociação salarial, não basta reunir bons números: é preciso construir uma narrativa clara, objetiva e convincente sobre o impacto gerado.

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