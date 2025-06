Como pedir ao ChatGPT um currículo pronto que parece escrito por um recrutador

Em tempos de inteligência artificial generativa, pedir um currículo ao ChatGPT pode parecer simples. Mas transformar esse pedido em um documento com aparência profissional, pronto para encantar recrutadores e headhunters, exige mais do que digitar “faça meu currículo”.

A boa notícia: com os comandos certos, o GPT pode entregar algo que parece escrito por um especialista em recrutamento. A chave está em três pilares: contexto, cargo-alvo e tom adequado.

1. Comece com um bom briefing

Um erro comum é ser vago. Em vez de pedir apenas “um currículo de marketing”, diga:

“Quero um currículo para a vaga de gerente de marketing digital, com foco em performance e aquisição. Tenho 7 anos de experiência, já liderei equipes e trabalhei com grandes contas como [nome da empresa].”

Se puder, compartilhe mais: formações, idiomas, certificações, ferramentas que domina, resultados que atingiu (“aumentei o ROI em 35%”, por exemplo). Isso ajuda o modelo a escrever com precisão e impacto.

2. Use o tom de um headhunter

Headhunters valorizam clareza, resultados mensuráveis e um tom estratégico. Esse tipo de orientação faz com que o texto vá além do descritivo e ganhe peso executivo. Você pode instruir o GPT assim:

“Escreva um currículo no estilo de um headhunter sênior, destacando conquistas com números, liderança de projetos e visão de negócio. Use linguagem objetiva e profissional, com verbos fortes.”

3. Peça um currículo pronto em tópicos

Modelos tradicionais costumam ser estruturados em seções como: Resumo Profissional, Experiência, Formação, Certificações e Habilidades. O GPT pode gerar tudo isso automaticamente:

“Crie um currículo completo com resumo profissional, histórico de experiência (com cargo, empresa, data e responsabilidades), formações, idiomas e habilidades técnicas. Formato em tópicos, direto, com até duas páginas.”

Você ainda pode refinar depois, pedindo ajustes:

“Diminua o tom formal.”

“Enxugue para caber em uma página.”

“Inclua resultados mais estratégicos.”

“Reforce habilidades interpessoais.”

4. O poder do prompt perfeito

Exemplo de comando completo que funciona muito bem:

“Crie um currículo para um profissional com 10 anos de experiência em vendas B2B, que atuou em empresas como TOTVS e Salesforce. Especialista em negociação, liderança de times e expansão de mercados. MBA em Gestão Comercial, fluente em inglês. Quero um currículo que destaque resultados, com linguagem de headhunter, pronto para impressão e envio no LinkedIn.”

Com isso, o modelo entende o objetivo e entrega um texto afinado com o mercado.

