Como melhorar a leitura em inglês com a Teoria do Quebra-Cabeça

Por Bruno Braga, professor de inglês e Coordenador Pedagógico na Companhia de Idiomas

Em algum momento da sua jornada como aprendiz de inglês você já se pegou desanimado em seguir, ou mesmo começar, uma leitura mais desafiadora? De repente um texto muito longo, ou muito técnico, ou mesmo um mais informal e cheio de gírias ou expressões que você não conhece?

Se você ainda não passou por essa situação, acredite: você ainda vai passar. E quando o momento chegar, se é que já não chegou, como podemos tornar isso um pouco menos difícil? Eu poderia vir aqui e te dar diversas dicas de como melhorar a sua leitura, como por exemplo ler regularmente e de fontes variadas, contextualizar o vocabulário novo, criar um glossário pessoal entre muitas outras.

Mas hoje eu quero falar sobre a minha Teoria do Quebra-Cabeça e como ela pode te ajudar a ler em inglês com mais tranquilidade.

Antes de mais nada, vamos entender o que é um quebra-cabeça. De forma mais detalhada, um quebra-cabeça é um jogo que consiste em montar um conjunto de peças para se formar uma imagem. As peças de um quebra-cabeça são projetadas para se encaixarem umas nas outras de maneira única, e o objetivo do jogo é rearranjá-las corretamente até que a imagem completa seja formada.

Agora vamos imaginar um quebra-cabeça onde o resultado final seria uma paisagem de uma praia, com uma faixa de areia bem grande, um céu azul ao fundo e o mar bem no centro da imagem. Na faixa de areia você tem alguns detalhes como algumas cadeiras, algumas pessoas, uma barraca e dois cachorros brincando.

Para você começar a montar este quebra-cabeça, por onde você começaria?

Seriam pelas peças que montam o céu, o mar ou a areia, com tons parecidos e que são difíceis de discernir? Ou pelas peças mais específicas que mostram figuras mais definidas, como as pessoas, a barraquinha de praia ou os cachorros? Se você já montou um quebra-cabeça algumas vezes antes, você sabe que a melhor escolha é a segunda.

Por que a segunda opção seria a melhor?

Porque se começarmos a montar nosso quebra-cabeça pelas peças que compõem o céu ou a areia, dificilmente teremos um ponto de partida bem definido, pois não saberemos exatamente que parte do céu estamos montando, que parte da areia estamos olhando. No entanto, se começarmos pelas peças-chave, que montam figuras menores e mais específicas, teremos um ponto de partida para começar a entender nossa figura e começar a conectar as outras peças a partir dali.

Peças-chave. Pegou a ideia? É a mesma coisa que você deve fazer quando se depara com um texto desafiador em inglês: começar pelas peças-chave dele, ou seja, pelas palavras-chave. As palavras-chave são aquelas que carregam o significado central e que expressam as principais ideias. Geralmente, essas palavras são:

substantivos

verbos

adjetivos

advérbios

Vamos usar um pequeno parágrafo como exemplo e, nele, isolar em negrito apenas as palavras que são parte dos 4 grupos acima.

The United Nations weather agency has warned that extreme temperatures are "the new normal". Scientists say climate change is making heatwaves longer, hotter and more frequent.

Agora, experimente ler este parágrafo só com as palavras destacadas:

United Nations weather agency warned extreme temperatures are new normal. Scientists say climate change making heatwaves longer, hotter frequent.

Eu sei que, gramaticalmente, o parágrafo acima está longe de estar correto. Mas você consegue pegar a mensagem principal só com as palavras-chave? Provavelmente sim. Mesmo que você veja palavras novas, você pode procurá-las e montar a ideia principal do parágrafo acima: As Nações Unidas alertaram que temperaturas extremas são o novo normal e que as ondas de calor serão mais longas, quentes e frequentes.

É possível entender o contexto do texto com poucas palavras?

Veja que ao isolar as palavras-chave, fica mais fácil entender o contexto geral do texto, da mesma forma que montando apenas as peças-chave de um quebra-cabeça você consegue entender qual imagem será o seu objetivo formar no final.

Agora, vamos fazer o contrário, colocando o mesmo texto apenas com as palavras menos importantes:

The has that the. is and more.

E aí? Deu pra entender algo? Certamente não, da mesma forma que uma pecinha azul perdida no quebra-cabeça de praia não vai te dizer por onde começar.

Então, foco nas palavras-chave.

É importante reforçar, no entanto, que as palavras-chave podem variar de acordo com o texto. Algumas palavras que podem parecer menos importantes em um contexto podem se tornar cruciais em outro. Mas apesar de essa não ser uma teoria matemática, imutável e perfeita, ela é um bom ponto de partida para você começar a entender melhor textos desafiadores.

Por isso, lembre-se: você não precisa entender todas as palavras de um texto para entender a mensagem, da mesma forma que você não precisa de todas as peças de um quebra-cabeça para identificar a imagem final a ser formada.

Agora, vou deixar um pequeno desafio. Abaixo, tem um outro pequeno parágrafo, no mesmo contexto do exemplo acima, mas desta vez só com as palavras-chave. Será que você consegue entender o contexto?

spokesperson United Nations warned need cut greenhouse gas emissions. said: "Extreme weather increasing frequency warming climate. having major impact human health…water supplies."

E aí? Conseguiu? Me conta no bruno@companhiadeidiomas.com.br e aí eu te conto se seu entendimento estava correto e também te envio o parágrafo completo, com todas as palavras, pra você comparar.

Até a próxima!