Como manter a motivação para estudar e se tornar fluente em inglês

Motivação significa um motivo para a ação! Sendo assim, se quiser ter ótimos resultados no seu curso de inglês, você precisa estar motivado para aprender, ou seja, precisa realizar várias ações para chegar à fluência. Ter vontade real de fazer tudo o que precisa ser feito.

Você sabe o seu motivo para aprender inglês? Para ajudar na resposta, é importante entender que há dois tipos de motivação:

Intrínseca vem de dentro da pessoa, quando ela faz atividades simplesmente porque gosta delas ou porque sabe que serão boas para si e não por alguma recompensa externa. Também pode ser ter um determinado comportamento porque é pessoalmente recompensador.

Extrínseca vem de fora. Ocorre quando a pessoa é motivada a ter um comportamento ou a realizar uma atividade com o objetivo de:

Ganhar uma recompensa (um prêmio, presente, reconhecimento de alguém importante, uma boa nota)

Evitar punições

Nesse caso, a pessoa se envolve não pelo simples prazer da realização, mas para obter algo em troca ou evitar algo desagradável.

A grande questão é que chegar à fluência do inglês é um caminho longo e, se você for depender apenas de motivação extrínseca, fará o que muitos alunos fazem repetidas vezes: começam e desistem de cursos, escolas e professores. Acabam colocando a culpa em fatores como:

Metodologia

Professor

Material/ conteúdo

Agenda (falta de tempo)

Frequência das aulas

O aluno que tem motivação intrínseca curte a jornada de aprendizagem porque entende a importância de todas as etapas de construção da fluência e que não há mágica. Para ter essa motivação, há duas dicas básicas.

1. Descubra seu estilo

Primeiro, o aluno precisa descobrir seu estilo de aprendizagem, uma vez que facilitará a retenção de conteúdo. Essa retenção promove a automação de vocabulário e gramática. Consequentemente, o aluno começa a falar com naturalidade e desenvoltura.

Hoje são inúmeras as modalidades de cursos. Além disso, é possível focar em temas específicos, partindo da realidade do aluno.

2. Encontre suas ferramentas

A segunda dica é encontrar o curso que vá ao encontro do seu estilo de aprendizagem, que contemple conteúdo real e pertinente e que traga leveza, pois é possível aprender um idioma com séries, filmes, músicas, artigos, TED Talks, podcasts etc, desde que haja uma intenção de aprendizado.

A intenção de aprendizado é, por exemplo, assistir a um TED e observar o vocabulário e estruturas utilizados, fazer anotações, pesquisar em dicionário.

Depois, em aula, praticar conversação com o professor sobre o que o aluno viu e estudou no TED, também pode ser uma pequena apresentação sobre o tema, receber feedback do que precisa ser melhorado, dos erros recorrentes, com orientação para minimizá-los e, por fim, revisões constantes.

Se quiser fazer curso sobre motivação e engajamento ou se quiser estudar inglês com séries e filmes, acesse http://www.companhiadeidiomas.com.br.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar. Quer falar comigo? https://www.linkedin.com/in/ligiavelozocrispino/. Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.