Como líderes de grandes marcas de consumo se mantêm atualizados com a geração Z

Entender a geração Z deixou de ser curiosidade demográfica e se tornou questão estratégica. Jovens consumidores influenciam tendências culturais, direcionam gastos em tecnologia e moldam comportamentos no ambiente de trabalho.

Para líderes de grandes marcas, acompanhar essas mudanças não é opcional — é parte da execução.

Executivos de empresas como American Eagle e Hinge compartilham como estruturam processos internos para não perder conexão com as novas gerações. As informações foram retiradas de Fast Company.

Painéis internos com jovens consumidores

Craig Brommers, chief marketing officer da American Eagle, afirma que a empresa mantém um painel permanente formado por consumidores entre 15 e 25 anos.

O grupo funciona como um laboratório vivo. Testa campanhas, avalia produtos, analisa parcerias e antecipa tendências. Segundo Brommers, esses jovens ajudam a identificar o que realmente importa para quem consome a marca.

Além disso, a empresa mantém uma ampla rede de criadores de conteúdo. Mais do que produzir material promocional, esses criadores funcionam como sensores culturais. Ao trabalhar com influenciadores de diferentes tamanhos — dos macro aos micro — a empresa consegue perceber padrões antes que se tornem tendência de massa.

Diversidade de perspectivas dentro da liderança

Jackie Jantos, CEO da Hinge, destaca outra estratégia: cercar-se de pessoas com experiências de vida diferentes.

Para ela, humildade, curiosidade e escuta ativa são ferramentas essenciais. A executiva afirma consumir newsletters, conteúdos independentes e ficção para ampliar repertório. Também destaca a importância da observação cotidiana — caminhar pela cidade, usar transporte público e prestar atenção às conversas e comportamentos ao redor.

Mas, segundo Jantos, o atalho mais eficaz é construir equipes diversas. Quando a liderança está cercada por profissionais de diferentes idades e contextos, o aprendizado acontece de forma orgânica.

