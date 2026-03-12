Como investir em uma marca de bem-estar revolucionou a indústria do sono e gerou milhões

Quando o assunto é sono, o mercado tradicionalmente se concentra em soluções tranquilas e calmantes, muitas vezes ignorando as realidades frustrantes de quem sofre de insônia. Lauren Sudeyko, fundadora da Sleep Or Die, está mudando esse cenário.

Com uma abordagem ousada e inovadora, ela transformou o mercado de bem-estar, criando produtos que falam a verdade sobre o sono e desafiam as normas. Conheça a história de como ela reformulou a indústria do sono, fazendo de sua marca uma das mais provocativas do mercado. As informações são da Forbes.

Desafiando as normas: a crítica de Sudeyko à indústria do sono

A indústria tradicional de produtos para dormir tem se baseado em estereótipos de ambientes serenos e relaxantes, com imagens de mulheres tranquilas e sorrindo na cama.

No entanto, para muitas pessoas, especialmente as mulheres, o sono é longe de ser algo sereno. Pesquisas mostram que as mulheres são mais propensas a sofrer de insônia e distúrbios do sono, muitas vezes devido a flutuações hormonais, responsabilidades familiares e estresse crônico.

Sudeyko critica como a indústria do sono falhou em representar a verdadeira experiência de insônia. Para ela, a dificuldade em dormir não é algo tranquilo e relaxante — é exaustivo e frustrante. Com isso, ela decidiu criar a Sleep Or Die, uma marca que não apenas oferece suplementos para dormir, mas também representa uma nova forma de ver o sono.

O despertar: sleep or die e a revolução no mercado de bem-estar

O conceito por trás do nome "Sleep Or Die" já começa a mostrar a intensidade da abordagem de Sudeyko. Ela afirma que o sono não deve ser tratado como um luxo, mas como uma necessidade vital para a saúde.

A marca foi construída em torno de tiras de sono solúveis, veganas, que têm como objetivo proporcionar alívio rápido e eficaz àqueles que sofrem com insônia. A inovação não se limita ao produto, mas se estende à forma como a marca se apresenta ao público.

Ao invés de promover o sono como um ritual sereno, Sudeyko optou por uma abordagem mais ousada, irreverente e provocativa. O resultado? Uma embalagem em estilo de cigarro e um conceito de marca mais irreverente, criando uma conversa cultural ao invés de apenas promover um produto de bem-estar.

A jornada de Sudeyko: de grandes corporações à criação de sua própria marca

Antes de fundar a Sleep Or Die, Sudeyko trabalhou em gigantes como PepsiCo e Google, onde adquiriu experiência em marketing e estratégia de marca.

Durante sua passagem por essas empresas, ela percebeu que as grandes corporações muitas vezes se tornam avessas ao risco, preferindo não inovar para não "mexer no barco".

Isso a inspirou a seguir um caminho diferente ao fundar sua própria marca, confiando em sua visão e instintos, e desafiando as convenções.

Sudeyko construiu a Sleep Or Die não apenas como uma marca de produtos, mas como uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma frustração com o sono. A marca se orgulha de ser provocativa, divertida e culturalmente relevante. Para ela, essa abordagem tem a ver com a ideia de realmente "despertar" as pessoas para a importância do sono e como ele é tratado.

Ela também adotou uma estratégia de marketing única, utilizando plataformas como LinkedIn e Substack para documentar abertamente o desenvolvimento da marca. Esse processo gerou curiosidade muito antes do lançamento oficial da Sleep Or Die, criando uma base de fãs fiel e ansiosa pelo produto.

