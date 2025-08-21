Como identificar um líder tóxico pelas palavras que ele usa — 3 frases que devem ser evitadas

A forma como um líder se comunica é tão estratégica quanto os números que apresenta.

Zach Mercurio, pesquisador sênior do Centro de Significado e Propósito da Universidade Estadual do Colorado, alerta que algumas frases, aparentemente banais, podem se tornar um veneno silencioso na cultura organizacional. As informações foram retiradas do site da CNBC.

Frases ameaçadoras revelam modelos de liderança ultrapassados

“Não se esqueça de que você é substituível”, “Ninguém virá te salvar” e “Você tem que provar seu valor” são exemplos de declarações que, segundo ele, minam a autoestima, o valor próprio e o senso de capacidade das pessoas.

Essas frases, muito comuns em ambientes de gestão ultrapassada, refletem um modelo de liderança pautado na ameaça e na insegurança.

Embora muitos líderes ainda acreditem que esse tipo de comunicação funcione como um alerta para a produtividade, o efeito é justamente o oposto.

"Quando as pessoas se sentem substituíveis, tendem a agir como tal. Elas não aparecem, não vêm... na verdade, se esforçam menos" afirma Mercurio

A prática revela um dilema crítico para quem ocupa posições de liderança: como exigir desempenho sem recorrer à intimidação?

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.