Como homem de 43 anos construiu um patrimônio de sete dígitos depois de perder tudo

Jason Brown tinha pouco mais de 20 anos quando viu seu mundo desmoronar. Após abandonar a faculdade para se dedicar ao mercado financeiro, ele quebrou.

Vestido com terno e com o laptop em mãos, passava os dias em uma cafeteria com Wi-Fi gratuito para procurar emprego. “Foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida”, contou.

Com os US$ 2.000 que recebeu como presente de formatura do ensino médio, decidiu investir. Dois anos depois, descobriu que seu saldo tinha despencado para US$ 700. Retirou o valor, comprou um par de tênis Jordans e, com os US$ 500 restantes, iniciou sua jornada como investidor. As informações foram retiradas do Business Insider.

Primeiro lucro, primeira lição

Trabalhando nos fins de semana na Sprint PCS por US$ 8 a hora, o objetivo era simples: ganhar o suficiente no mercado para folgar um sábado. Comprou 100 ações da própria empresa a US$ 5 cada.

Quando caíram para US$ 4 e depois voltaram a subir, ele aproveitou a oscilação para lucrar US$ 100 — e ali nasceu sua estratégia. A técnica, chamada de "channeling" (em português, canalização) se tornou seu primeiro insight sobre movimentações de curto prazo.

Com isso, construiu um portfólio de seis dígitos ainda na faculdade. Mas a euforia durou pouco.

Os quatro princípios que mudaram tudo

Você nunca vai à falência realizando lucro

Brown aprendeu a conter a ganância. “Eu podia ter saído com US$ 100 mil, mas achei que precisava de meio milhão em uma única tacada. Devia ter aceitado o lucro e procurado outra oportunidade.” Saiba onde você está errado

Hoje, antes de entrar em uma operação, ele define o nível em que cortará perdas. “Saber quando sair evita que você perca tudo.” Risco x Retorno: a fórmula 1:3

A cada operação, arrisca US$ 1 para tentar ganhar US$ 3. “Com essa estratégia, posso estar errado duas vezes e certo uma — ainda assim saio no lucro.” O mercado não liga para suas contas

Ao operar sem pressão financeira — com dívidas quitadas e reserva de emergência —, Brown ganhou clareza e disciplina emocional. “A tranquilidade reduz os erros.”

Em 18 meses, reconstruiu um portfólio de seis dígitos. Cinco anos depois, alcançou o milhão. Pagou à vista sua hipoteca e passou a viver com gastos reduzidos, o que lhe deu ainda mais segurança para operar com racionalidade.

Hoje, aos 43 anos, é autor do livro Five Year Millionaire, mantém canal no YouTube, apresenta um podcast e realiza palestras. Seu maior aprendizado? “Sempre soube a técnica. O que me tirava do jogo era a emoção.”

O papel das finanças corporativas

