Como fazer inovação aberta? Seja um dos profissionais mais procurados de 2023

Você já ouviu falar em inovação aberta? Em meio à crise do Covid-19, algo surpreendente aconteceu. As empresas começaram a se unir com o intuito de gerar valor, antes de gerar dinheiro.

Hoje, o que vemos no Brasil é um ecossistema de open innovation ativo, com números que servem até de benchmarking internacional. Como por exemplo, o fato de que em 2022 o Brasil ultrapassou a marca de 7 mil corporações e 25 mil startups colaborando entre si em processos de inovação.

O melhor de tudo, é que isso envolveu um total de cerca de 200 mil pessoas ao longo do ano. E essa curva está crescendo de forma absurda. Afinal, em 2022 o país teve mais relacionamentos de open innovation com startups do que na soma de todos os anos anteriores - 2016 até 2021 - segundo ranking do Open Startups.

Porque as empresas precisam de profissionais de inovação aberta?

Como vimos, o Brasil está em uma crescente exponencial de inovação aberta. E esse crescimento tem impacto direto na sociedade ao movimentar recursos financeiros, impulsionar a inovação no país e gerar milhares de empregos.

Esse último ponto, talvez seja o mais importante para você que deseja subir de nível em sua carreira. Porque com isso tudo, o maior desafio interno das empresas é a construção de um time eficiente.

Mais do que nunca as empresas precisam de profissionais que sejam capazes de entender e gerar valor junto com essas startups do ecossistema.

Ou seja, qualquer corporação que pratica open innovation e for capaz de fazer uma boa gestão dentro do seu setor de atuação, terá grandes resultados em 2023.

Pensando nisso, quando você pesquisa por “inovação aberta” em cargos do Linkedin, a maioria dos cargos que aparece são de coordenadores, gerentes e consultores com inovação aberta sendo um dos requisitos essenciais para o cargo.

Como fazer inovação aberta?

Apesar do seu crescimento, a inovação aberta - se não feita da maneira correta - ainda pode gerar frustração entre parceiros e funcionários. Em muitas empresas vemos espécies de hackathons e outras formas para gerar um monte de ideias criativas que nunca chegam ao ponto de implementação.

Mesmo assim, as empresas continuam tentando. Afinal os benefícios da inovação aberta são gigantes, como por exemplo:

Ficar à frente da concorrência

Melhorar a diversidade de experiências

Obter feedback direto de clientes e parceiros

Compartilhar conhecimento e criar networking

Divulgar sobre seu negócio dentro da sua área de atuação

Segundo o professor, 87% das parcerias de open innovation são com startups. E ele vai te ensinar os 5 passos para trabalhar em parceria com esses negócios:

Contratação de startups como fornecedores

Contratação de startups como impulsionadores de inovação

Estratégia go-to-market conjuntas

Investimentos em startups

Aquisição de startups

Além disso, ao final da aula você vai ser capaz de:

Aplicar os princípios da inovação aberta em qualquer empresa

Entender os problemas que podem ser resolvidos com esse modelo

Comunicar e envolver outras pessoas sobre seu benefícios

