Como este CEO cobra até US$ 750 mil para planejar o futuro acadêmico de uma criança

(Reprodução/LinkedIn)
Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10h55.
Enquanto parte do debate público questiona o valor de um diploma universitário na era da inteligência artificial, famílias ultrarricas seguem fazendo apostas altas, e calculadas.
Algumas chegam a pagar até US$ 750 mil para que consultores especializados preparem seus filhos, desde a 5ª série, para ingressar em universidades da Ivy League. Para esse grupo, educação não é custo: é investimento patrimonial de longo prazo. As informações são da Fortune.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Universidades como Harvard, Yale e Columbia não carregam apenas prestígio acadêmico. Sua arquitetura neogótica, seus rituais e sua longevidade reforçam a ideia de permanência.
São instituições que sobreviveram a guerras, crises políticas e transformações econômicas profundas, um histórico que sustenta sua percepção como ativos resilientes.
É essa estabilidade que, segundo especialistas em admissões, mantém o valor dessas instituições mesmo diante de alertas de bancos como o Goldman Sachs sobre a possível redução do “prêmio de segurança” do diploma universitário na era da IA.
Adam Nguyen, CEO e fundador da Ivy Link, construiu um negócio voltado exatamente para esse público. Ex-integrante dos departamentos de admissão de Harvard e Columbia e formado em Direito por Harvard, ele orienta famílias a estruturarem o percurso acadêmico dos filhos anos antes do vestibular.
Os valores cobrados variam de US$ 100 mil a US$ 750 mil por aluno, cifras que, segundo Nguyen, não representam sequer um “erro de arredondamento” para seus clientes.
O serviço inclui decisões sobre atividades extracurriculares, escolha de escolas de ensino médio e posicionamento estratégico do candidato ao longo dos anos.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.
Nguyen descreve seus clientes como parte da “elite global”. Entre eles estão investidores de venture capital, gestores de grandes fortunas, roteiristas de Hollywood e até um DJ de alcance mundial.
Para esse grupo, a universidade não é uma escolha de curto prazo, mas uma ferramenta de preservação e ampliação de capital social, profissional e financeiro. O diploma funciona como uma credencial vitalícia, capaz de abrir portas ao longo de toda a carreira.
Apesar do discurso recente de que “onde você estuda importa menos”, Nguyen afirma que o movimento está se revertendo. Com processos seletivos inundados por currículos e candidaturas geradas por IA, empresas voltaram a usar o nome da instituição como critério inicial de triagem.
Dados recentes confirmam essa percepção. Em 2025, uma pesquisa com mais de 150 empresas mostrou que mais de um quarto delas recrutava a partir de um grupo restrito de universidades, um aumento relevante em relação a 2022. Hoje, cerca de 30 faculdades concentram a maior parte do recrutamento corporativo nos Estados Unidos.
Os alunos atendidos pela Ivy Link costumam seguir carreiras em direito, tecnologia e finanças, incluindo bancos de investimento e fundos de venture capital, setores diretamente impactados pela automação.
Ainda assim, Nguyen argumenta que a ascensão da IA torna o diploma de elite ainda mais relevante. À medida que tarefas básicas são automatizadas, cresce a demanda por profissionais que dominem fundamentos sólidos, pensamento analítico e capacidade de decisão, habilidades tradicionalmente associadas à formação acadêmica rigorosa.
“Para alcançar cargos intermediários e avançados, é preciso dominar exatamente os fundamentos que a IA está eliminando”, afirmou Nguyen. “A educação tradicional continua sendo central.”
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇA