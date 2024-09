Como esta empresa, criada sem visar lucro, poderá valer US$ 100 bilhões ainda este ano

Em uma nova rodada de investimentos, a OpenAI, empresa por trás do sucesso do ChatGPT, poderá atingir uma avaliação de mercado de até US$ 100 bilhões.

Essa ainda é apenas uma projeção, mas, caso ela se confirme, será a maior captação de recursos desde que a empresa recebeu um aporte bilionário da Microsoft, em janeiro de 2023. As informações são do The Wall Street Journal.

Quem investe na OpenAI?

Entre os investidores da empresa liderada por Sam Altman, estão a Khosla Ventures, Infosys e Y Combinator. Na última estimativa de valor de mercado, a empresa, que nasceu sem visar lucro, havia sido avaliada em US$ 86 milhões.

Mas há expectativas que novos investidores entrem na jogada. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Nvidia, maior fabricante de chips do mundo, estuda uma injeção de capital na empresa de mais de US$ 100 milhões.

Apple e Microsoft também estão em negociações para participar dessa rodada de financiamento. Se as negociações avançarem, as três empresas de tecnologia mais valiosas do mundo poderão ter participação na OpenAI.

Competição acirrada

Desde o crescimento explosivo da OpenAI em 2022, com o lançamento do ChatGPT, a competição se intensificou rapidamente. Gigantes como Google, Amazon e Meta estão desenvolvendo suas próprias soluções na tentativa de dominar o setor e atender à crescente demanda por inovações tecnológicas.

O Google, por exemplo, reforçou sua plataforma com a introdução do Bard e o aprimoramento do Google Cloud, voltado para IA generativa. A Amazon, por sua vez, investiu em soluções de IA integradas aos seus serviços de nuvem, como o AWS AI. E a Meta, para não ficar para trás, busca constantemente se destacar com pesquisas em IA aplicada à comunicação e interações sociais.

