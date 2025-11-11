Como esse empresário transformou uma lacuna ignorada em um negócio lucrativo com foco em aposentados

Nathan Hamilton enxergou valor onde quase ninguém via. Enquanto o mercado financeiro segue disputando investidores em busca de ações de crescimento e oportunidades especulativas, ele apostou em um público tradicionalmente ignorado por grandes gestoras, que são os aposentados.

Ao transformar o site Dividend Watch em uma plataforma robusta de análise de dividendos, Hamilton construiu, sem capital de risco, um negócio digital com crescimento recorrente e base de clientes altamente engajada.

O Dividend Watch é um software como serviço (SaaS) voltado para investidores que buscam construir renda passiva com ações que pagam dividendos.

A base é formada, em grande parte, por aposentados ou pessoas próximas da aposentadoria, um grupo com perfil conservador, pouco atendido por produtos financeiros personalizados.

Com mais de 83 mil ativos monitorados, 27 mil carteiras rastreadas e quase 40 mil assinantes, o site ganhou tração ao oferecer exatamente o que grandes instituições deixaram de lado. As informações foram retiradas da Fortune.

Produto e distribuição: a equação de crescimento

Além de melhorar as ferramentas de rastreamento e análise, a plataforma passou a oferecer funcionalidades exclusivas para investidores em dividendos, como um calendário de pagamentos integrado a despesas e metas, além de simulações sobre reinvestimento ao longo do tempo.

O modelo de negócio é simples: dois planos anuais, de US$ 72 e US$ 99, que desbloqueiam acesso a análises avançadas.

O crescimento tem sido consistente: de 3% a 5% por mês em receita, com engajamento e conversões aumentando.

Hamilton atribui parte desse resultado à sua estratégia de marketing, deliberadamente diferente do padrão adotado por outras startups financeiras.

Em vez de redes sociais, anúncios pagos ou parcerias com influenciadores, o foco está em fóruns como Reddit, Quora e comunidades específicas de investidores.

“É aí que nosso público está super engajado e é aí que o construímos”, explica. O próximo passo será investir em conteúdo no YouTube, canal importante para investidores autônomos.

A importância da escuta direta do cliente

Outro diferencial está no atendimento. O próprio Hamilton responde dúvidas de usuários e considera esse contato essencial para refinar o produto. “É o feedback mais valioso que temos.

Muitos disseram que ficaram agradavelmente surpresos ao receber uma resposta do proprietário, o que ajuda a melhorar as taxas de cancelamento e o engajamento ao longo do tempo.”

Essa abordagem, rara em empresas de tecnologia financeira, tem impacto direto na operação. Em um setor onde retenção e fidelização são métricas críticas, ouvir o cliente se traduz em valor tangível.

Um case para as finanças corporativas

O sucesso do Dividend Watch revela uma oportunidade clara para o universo das finanças corporativas: a de explorar mercados negligenciados por grandes instituições.

Hamilton identificou um grupo com necessidades específicas, criou um produto sob medida e estabeleceu uma estratégia de crescimento controlado, eficiente e financeiramente saudável.

É uma lição sobre gestão de portfólio de produtos, uso inteligente de capital próprio e foco em rentabilidade recorrente, pilares das boas práticas em finanças corporativas.

E mostra que, mesmo em um mercado altamente competitivo, é possível construir vantagem com visão estratégica e domínio técnico.

Profissionais da área devem prestar atenção em como decisões aparentemente simples, como a escolha de não disputar os mesmos espaços dos grandes players, podem se transformar em diferenciais poderosos de posicionamento e faturamento.

