Como essa executiva equilibra carreira, maternidade e propósito: ‘Minha família me recarrega’

Crescemos ouvindo que pequenas ações podem mudar o mundo. E elas, de fato, podem. Elaine Dantas, CHRO da Copastur, transformou essa ideia em um objetivo pessoal. “Sempre entendi que deveria fazer algo para fortalecer o meu chamado de ajudar o outro”, conta ela, que é membro do Clube CHRO da EXAME Corporate Education.

Esse senso de propósito, segundo ela, tem raízes familiares. “Meus pais me ensinaram a ser íntegra, responsável e muito humana”, lembra. Foi com eles que ela aprendeu também sobre o amor entre as pessoas. “Sem interesses, genuíno”, descreve.

Mas, ainda assim, Elaine sabe que o impacto de uma boa ação precisa ir além do individual. Para ela, as empresas têm o poder de amplificar essas iniciativas. “Um CPF tem uma força de transformação enorme, mas um CNPJ pode mover montanhas”, defende. “O alcance que as empresas têm é gigante e precisamos apostar e acreditar cada dia mais nisso.”

Onde seu propósito ganhou força

Na Copastur, uma das maiores agências de viagens corporativas do Brasil e uma das poucas empresas B no turismo, ela encontrou o lugar ideal para dar escala ao seu projeto pessoal. “O meu propósito de fazer diferença na vida das pessoas e no mundo se ampliou na Copastur”, afirma. “Foi um ponto de virada na minha carreira”, diz ela, que está há dois anos à frente do time de Pessoas e Cultura da empresa.

Nesse período como CHRO da Copastur, não faltam oportunidades para colocar em prática seu propósito pessoal e impulsioná-lo. Elaine fez parte da implementação do “Prazer, Eu!”, um programa da área de Diversidade e Inclusão para apoiar e custear a retificação de nome e gênero nos documentos das pessoas transgênero. Mas os projetos foram além.

Outro projeto que enche Elaine de orgulho é a parceria recente da Copastur com a Coomaru (Cooperativa Mista Agroextrativista da Resex do Rio Unini), que promove o turismo sustentável e responsável na Amazônia. A iniciativa, chamada BioConexão, oferece expedições exclusivas para a região com foco em valorizar a biodiversidade e as comunidades locais.

CHRO une impacto social e liderança empresarial em projetos que valorizam diversidade e sustentabilidade (Copastur)

“Pretendemos organizar dez expedições até a COP 30, a partir do início de 2025, permitindo que os participantes vivenciem de perto a realidade da Amazônia e atraindo empresas interessadas em investir na região”, conta.

No meio do caminho, a maternidade

Entre tantos projetos transformadores, a vida de Elaine também ganhou um novo capítulo: a maternidade. Mãe de dois meninos, Matheus, de 7 anos, e Lucca, de 2, esse novo papel trouxe mudanças no seu estilo de liderança. “Como líder, me vi mais ouvinte. Antes, tinha uma velocidade desenfreada para as coisas, uma urgência maior para tudo. Agora, entendo melhor os ritmos diferentes e vejo a importância de respeitar essas diferenças”, explica.

Mas a chegada de Lucca coincidiu com uma decisão importante: aceitar o convite para liderar a área de pessoas da Copastur – que, muito além de apenas uma empresa de turismo, também é uma biosfera de marcas com soluções 360º. “Aceitei embarcar nessa nova jornada no final da minha segunda gestação”, conta. Apesar do momento exigente, Elaine encontrou força para conciliar as duas frentes que mais ama: sua carreira e o papel de mãe.

E sobram aprendizados nessa jornada. Hoje, é simples equilibrar a paixão pelos seus projetos na Copastur com o tempo dedicado à família.

"Minha família me recarrega. Busco momentos de qualidade com eles e tento levar a maternidade com leveza" Elaine Dantas, CHRO da Copastur

Encontrando o equilíbrio para o futuro

Para o futuro, ela tem objetivos pessoais e profissionais bem parecidos: continuar cuidando das pessoas. “Na minha família, quero continuar dando meu melhor sempre e educando meus filhos para que tenham esse mesmo olhar cuidadoso para as pessoas”, explica.

“Na Copastur, além de cuidar das pessoas, quero seguir trabalhando em projetos que deixem legados e transformem nossa sociedade e meio ambiente”, diz. No fim do dia, o que ela deseja é impactar positivamente outras pessoas e o planeta. “Queremos ser uma das melhores empresas para o mundo e não apenas do mundo”, finaliza.