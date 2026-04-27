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Como essa escola bilíngue de Campo Grande forma alunos com diploma americano sem sair do Brasil

Parceria com universidade dos EUA permite dupla certificação e acesso ao ensino internacional

(divulgação)

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Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15h55.

Imagine concluir o ensino médio com dois diplomas oficiais, brasileiro e americano, sem deixar o país. É isso que o Colégio Harmonia, em Campo Grande (MS), oferece por meio de uma parceria inovadora com a University of Missouri (EUA).

A partir do 9º ano do Fundamental, alunos cursam paralelamente a grade brasileira e um currículo oficial americano, ministrado em inglês por professores nativos.

Ao final, recebem os dois diplomas, desde que aprovados em todas as disciplinas exigidas. "Essa estrutura dupla prepara para o mundo global sem abrir mão das raízes locais", afirmam os diretores Tiago Martins e Daniel Martins.

O material didático vem da própria universidade parceira, enquanto disciplinas comuns seguem em português com docentes brasileiros. O programa integra educação clássica como base, com foco em virtudes, música clássica, alfabetização fônica e Matemática de Singapura nos anos iniciais, formando pensadores críticos e culturalmente ricos.

Tiago Martins e Daniel Martins - Diretores

 

Vantagens para universidades no exterior

A dupla certificação abre portas acadêmicas, mas exige mérito. Na University of Missouri, formados ganham prioridade em cursos de graduação, facilitando a transição. Em outras instituições americanas, contam com histórico de high school para processos seletivos, incluindo o SAT.

Na escola, o número de alunos optando por faculdades fora do Brasil cresce a cada turma, impulsionado por esse diferencial.

O programa não para no papel: inclui summer camps nas férias, viagens ao Vale do Silício, Missouri, Texas e Londres. Um grupo atual compete nas finais da British English Olympics, reunindo estudantes globais. "É a vivência internacional que constrói repertório real", destacam os diretores.

Internacionalização vai além do diploma

Embora o diploma americano seja um diferencial, os diretores destacam que o principal atrativo do programa está na experiência educacional ampliada. O currículo inclui oportunidades de intercâmbio durante as férias, como os chamados summer camps, além de viagens acadêmicas para destinos nacionais e internacionais.

Entre os exemplos estão visitas ao Vale do Silício, Missouri, Texas e Londres. Atualmente, um grupo de alunos participa das finais da British English Olympics, competição internacional que reúne estudantes de diferentes países.

Esse conjunto de experiências contribui para a formação cultural e acadêmica, ampliando repertório e vivência internacional.

Educação clássica como base da formação

A proposta pedagógica do colégio está fundamentada nos princípios da educação clássica, que prioriza o desenvolvimento integral do aluno. O modelo busca ir além da preparação para exames, com foco na formação intelectual, moral e cultural.

Na prática, isso se traduz em disciplinas voltadas ao desenvolvimento de virtudes, ensino estruturado de música clássica e incentivo ao domínio da linguagem e da consciência histórica. Métodos como alfabetização fônica e a Matemática de Singapura também fazem parte da abordagem nos anos iniciais.

Segundo os diretores, a proposta é formar alunos capazes de pensar com clareza, tomar decisões com discernimento e atuar de forma consistente em diferentes contextos.

Impacto e debate sobre acesso à educação internacional

A internacionalização do ensino levanta discussões sobre acesso e desigualdade. Para a instituição, os impactos variam conforme o contexto, mas há casos em que a formação internacional contribui para mobilidade social.

Atualmente, a escola oferece bolsas para filhos de professores, como uma das iniciativas de inclusão. Ainda assim, o modelo reforça a importância de ampliar o acesso a programas desse tipo no país.

A experiência do Colégio Harmonia mostra como a integração entre currículos pode criar novas possibilidades educacionais dentro do Brasil. Ao combinar ensino bilíngue, certificação internacional e formação clássica, a escola estrutura um modelo que conecta a realidade local a oportunidades acadêmicas globais.

A proposta reflete uma tendência crescente no setor educacional, em que a formação internacional deixa de exigir deslocamento físico e passa a ser incorporada ao cotidiano escolar.

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