Como esportes olímpicos ajudam esses presidentes de empresas a terem sucesso nos negócios?

No competitivo mundo dos negócios, a disciplina, o foco e a resiliência, características comuns a atletas de alto rendimento, têm se mostrado essenciais para o sucesso de muitos empreendedores. Cada vez mais os profissionais buscam equilibrar a vida pessoal com a profissional, e muitos líderes empresariais acabam encontrando no esporte uma fonte inesgotável de energia e inspiração.

Veja como esportes olímpicos estão transformando a vida e os negócios de sete presidentes de empresas no Brasil.

Maratona: "A corrida me dá foco, disciplina e uma cabeça nova todo dia".

Astério Segundo, CEO da agência 35, utiliza a maratona como uma metáfora para a trajetória da sua empresa. "A corrida me dá foco, disciplina e uma cabeça nova todo dia", afirma.

O presidente destaca que o "quilômetro 35" é o ponto decisivo de uma maratona, onde muitos atletas desistem devido ao esgotamento físico e mental. "O 35 é, portanto, um ponto de definição. O lugar onde grandes estratégias transformam desafios em projetos vencedores", conta.

Inspirado por esse conceito, Astério aplicou a disciplina adquirida em suas corridas para não apenas nomear, mas transformar a sua agência em uma empresa vencedora, crescendo de cinco pessoas em um escritório vazio para uma agência bem-sucedida com mais de 30 funcionários e 15 clientes em menos de dois anos.

Basquete: "Trago comigo a disciplina do esporte de alto rendimento para o meu negócio".

Para Clarissa Rios, sócia fundadora e diretora técnica da DoctorFit, a disciplina adquirida no basquete profissional é fundamental para o seu sucesso nos negócios. Após ser diagnosticada com um tumor ósseo, Clarissa precisou abandonar as quadras, mas nunca perdeu o espírito de atleta.

"Trago comigo a disciplina do esporte de alto rendimento para os negócios", afirma. Com formação em medicina e educação física, Clarissa fundou a DoctorFit, onde aplica os princípios de superação e resiliência do esporte em sua vida empresarial.

Tênis: "O esporte contribuiu para o meu autocontrole e o aumento da capacidade de lidar com situações de conflito, qualidades que me ajudam até hoje".

Tiago Machado, fundador e CEO do Club M Brasil, também encontrou no esporte um guia para sua jornada empreendedora. "O tênis entrou na minha vida na adolescência e foi fundamental para desenvolver minha capacidade de superação e resiliência", conta.

O esporte ensinou Tiago a ser disciplinado, a controlar suas emoções e a lidar com conflitos e habilidades que ele transfere para a gestão de seu clube de negócios. "O esporte contribuiu para o meu autocontrole e o aumento da capacidade de lidar com situações de conflito, qualidades que me ajudam até hoje", afirma.

Automobilismo: “A emoção do automobilismo se alinha perfeitamente com a necessidade de decisões rápidas no mundo dos negócios”.

Gare Marques, cofundador e diretor de marketing da Mais1.Café, vê no automobilismo uma extensão natural de sua vida como empreendedor. Com mais de 10 anos de experiência em corridas como estrategista e líder de times na Stock Car Brasil e NASCAR Brasil Sprint Race, Gare acredita que a emoção do automobilismo se alinha perfeitamente com a necessidade de decisões rápidas no mundo dos negócios. "Acredito que a emoção do automobilismo gera uma combinação perfeita para o meu dia a dia como empreendedor", compartilha.

Triathlon e montanhismo: “Escalar uma montanha é como empreendedorismo, afinal pequenas metas e a perseverança são essenciais para alcançar o topo.”

Para Vinicius Barreto, vice-presidente da 300 Scale Up, o montanhismo e o triathlon são fontes de aprendizado constante. "O montanhismo e escalada, além de ajudar a ter foco, trazem ensinamentos até mesmo sobre resiliência", afirma.

Ele compara a experiência de escalar uma montanha com o empreendedorismo, onde pequenas metas e a perseverança são essenciais para alcançar o topo.

Skate e tênis: "Cuidar da saúde, treinar o foco, trabalhar o raciocínio, sair da zona de conforto e se tornar aprendiz todos os dias são soft skills fundamentais para o empreendedor".

Lucas André, CEO e fundador da Fast Tennis, encontrou no skate, tênis e corrida, formas de praticar mindfulness e manter o equilíbrio entre corpo e mente. "Cuidar da saúde, treinar o foco, trabalhar o raciocínio, sair da zona de conforto e se tornar aprendiz todos os dias são soft skills fundamentais para o empreendedor", afirma Lucas, que também vê no esporte uma oportunidade de networking e crescimento pessoal.