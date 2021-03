Como encontrar propósito no que faz – e por que isso é fundamental para sua carreira

No vídeo anterior da parceria do Estudar Na Prática com a EXAME, falamos sobre a importância do autoconhecimento profissional e trouxemos algumas formas de você começar a desenvolvê-lo. Se você perdeu, basta acessar este link.

No segundo episódio, vamos falar sobre propósito e significado na carreira e o que isso tem a ver com autoconhecimento.

Pessoas de todas as idades são movidas por propósito e significado em importantes etapas da vida. Esses dois fatores, que em um primeiro momento podem parecer subjetivos, estão ligados também com o dia a dia das profissões, as rotinas do trabalho e toda a trajetória no mercado profissional.

Neste episódio, a habilidade do Autoconhecimento será desdobrada em alguns comportamentos inerentes a qualquer ser humano que, se bem desenvolvidos, podem se tornar aliados em diferentes fases da vida.

A organização preparou dicas de como jovens e adultos podem elevar a motivação, evitar obsessões, refletir sobre a marca que querem deixar no mundo, como focar em quem você admira, entre outros.