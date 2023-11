Como construir uma carreira que vá além do crachá da companhia para quem você trabalha

O mercado tem acompanhado um movimento de demissões em massa no último ano. Um dos setores que até então era considerado um dos mais promissores para o desenvolvimento de carreira, a tecnologia, demitiu mais de 206.000 pessoas no mundo inteiro somente em 2023, de acordo com o site Layoffs.fyi.

Outro estudo feito pela empresa Capterra mostra que 57% das pequenas e médias empresas de ramos diversos fizeram cortes no último ano no Brasil.

Entre esses desligamentos estão colaboradores que dedicaram parte da sua carreira para uma companhia específica e agora precisam recomeçar. Nessas horas, é preciso ter em mente a importância de construir uma carreira que vá além do crachá da companhia para quem você trabalha atualmente.

É importante que a gente também tenha a nossa própria identidade e marca profissional. Você não pode ser só um personagem que vive o sobrenome corporativo. Isso é fundamental para tomar as rédeas da própria carreira.

Assim como tantos que hoje enfrentam essa situação, passei por diversas reinvenções para conseguir superar a quebra de vínculo da demissão — e também a própria opção de deixar um local para seguir com meus objetivos individuais. Boa parte dessas experiências estão detalhadas no meu livro "Você em Ação - Inspire-se Para Vencer".

Nele, conto um pouco da minha carreira em empresas renomadas — Itaú Unibanco, Dasa, Mastercard, Unilever e Minerva Foods, onde atualmente sou CHRO.

A seguir, elenco quatro pontos fundamentais para desenvolver uma marca pessoal.

Entendendo o que é identidade profissional

Desenvolver uma identidade profissional única é um dos principais passos na construção de uma carreira independente da empresa onde se trabalha. Uma marca pessoal sólida pode ser o diferencial para enfrentar momentos de transição na carreira ou demissões em massa.

Mesmo quando eu estava em uma posição de prestígio, como diretor de RH do Itaú, eu sempre me enxergava como Adriano Lima. Essa mentalidade não apenas me ajudou a construir uma carreira de sucesso, mas também a me manter resiliente diante de desafios e mudanças no mercado de trabalho.

É importante lembrar que ter uma identidade profissional distinta não significa desvincular-se desvincular da empresa, mas complementar essa relação. É preciso ter em mente que essa marca pessoal é um dos pilares, você não é completamente autônomo quando está empregado por uma empresa, então tem que manter o compromisso e a ética em todos os momentos.

Como construir a sua marca

A construção dessa marca é fundamental para se destacar em um ambiente competitivo. A primeira etapa desse processo é definir sua visão, missão e valores profissionais, que servirão como base para a construção de sua marca.

Entenda o seu valor como ser humano e como você pode contribuir, como por exemplo: sou um profissional de contabilidade que quero ajudar pequenos empreendedores a organizarem suas finanças.

A partir daí, é importante destacar suas habilidades, experiências e conquistas que o tornam único no seu campo de atuação.

Ter consciência disso é importante para que a marca profissional seja refletida em todos os aspectos da sua vida profissional, desde sua presença online, nas redes sociais e conteúdo que compartilha, até suas interações no ambiente de trabalho. O que te torna diferente dos demais? Se faça essa pergunta constantemente.

Se o contrato com a empresa permitir, é importante que você consiga se concentrar em seus projetos paralelos independente da sua área de atuação. Use de suas conexões para conseguir trabalhos esporádicos, participar de eventos, criar seu próprio livro ou curso ou começar um novo negócio aos poucos. Essas são algumas das ideias de por onde começar a construção desse grande projeto individual.

Quais as vantagens de se destacar

Ao construir uma marca reconhecida no mercado, você se torna uma entidade valorizada, o que abre portas para novas oportunidades e escolhas.

Essas são somente algumas das vantagens de se destacar como profissional independente da empresa, o conjunto vai além de manter o emprego em tempos de demissão em massa, é o ter controle sobre sua própria carreira.

Muitas vezes, uma empresa pode considerar que, em determinado momento, você não se encaixa mais em sua estratégia ou necessidades, e vice-versa.

Ter uma carreira independente da empresa significa que você não fica à mercê dessas decisões corporativas. Você deve ter a capacidade de explorar outras oportunidades, movimentar-se de acordo com seus objetivos.

Como lidar com o ciúmes corporativo

Quando um profissional se destaca em múltiplas frentes e constrói uma marca pessoal forte, é natural que surjam sentimentos de ciúmes no ambiente corporativo. Esses sentimentos podem variar desde a inveja até o orgulho ferido de colegas e até superiores.

O especialista diz que empresas têm que apoiar e valorizar os profissionais que estão construindo suas marcas pessoais, desde que isso não comprometa suas funções principais.

É importante que as organizações reconheçam o valor de ter profissionais com identidades fortes, pois isso não apenas fortalece a equipe, mas também beneficia a empresa como um todo. Essa valorização pode ajudar a atenuar os sentimentos de ciúmes no ambiente de trabalho.

Dar o passo para construir uma carreira que vai além da empresa é a primeira porta para o seu sucesso profissional. Demissões e transições de carreira são comuns durante a jornada.

Por isso, ter uma identidade profissional distinta não apenas fortalece o indivíduo, mas também enriquece o ambiente de trabalho e contribui para o sucesso a longo prazo.