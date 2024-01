Como construir parcerias valiosas com o relacionamento interpessoal

Se capacitar e ter conhecimento técnico é importante para ter sucesso no mundo corporativo. Porém, um aspecto que por vezes é negligenciado e que pode te levar a evoluir dentro da companhia, envolve a habilidade de construir um bom relacionamento interpessoal.

Saber se relacionar com cada grupo — desde liderados, pares e até superiores — é importante para conquistar credibilidade no ambiente corporativo, conseguir o apoio necessário para tocar tarefas interessantes e construir relações duradouras, tendo indicações para promoções ou até mesmo novos projetos.

Neste conteúdo, exploramos o que é relacionamento interpessoal, com exemplos para você se desenvolver e colocá-los em prática.

O que é relacionamento interpessoal?

O relacionamento interpessoal é a forma que lidamos, enquanto seres humanos, com o mundo ao nosso redor e com as pessoas que nele habitam.

Cada vez mais discutimos o relacionamento interpessoal no trabalho. Afinal, uma parte considerável do dia é vivida no ambiente profissional, formado por pessoas — sejam colegas, chefes ou clientes, por exemplo.

Saber conviver com o outro nesses ambientes pode te levar mais longe na carreira e a promover um dia-a-dia saudável.

Qual a diferença entre relação interpessoal e relação intrapessoal?

Enquanto a relação interpessoal acontece entre uma pessoa e a outra, a intrapessoal representa a forma que uma pessoa conhece a si mesma. A partir dessa visão, ela é capaz de entender como lidar com os próprios sentimentos, sejam positivos ou negativos.

Apesar de existirem diferenças entre a relação interpessoal e intrapessoal, as duas estão relacionadas e podem ser muito bem aproveitadas no trabalho.

Conhecendo os próprios limites, sabendo explorar suas qualidades positivas e exercitando uma boa visão sobre si, você poderá cultivar relações saudáveis e proveitosas com o outro.

Qual a importância do relacionamento interpessoal?

Sabemos que o relacionamento interpessoal tem como base a comunicação. E pensando em relações profissionais, a habilidade de se fazer compreendido — e compreender o outro — pode te levar mais longe.

Alguns exemplos que reforçam a importância desse comportamento são:

Melhora na resolução de conflitos;

Uma boa interface com diferentes times, não só o que trabalha;

Aumento na criatividade e inovação;

Aumento na confiança de líderes;

Melhora nos níveis de produtividade ;

Possibilidade de receber feedbacks honestos e valiosos;

Construir relacionamento com colegas além do trabalho atual, essas pessoas podem se transformar em promotores do seu trabalho, gerando oportunidades futuras interessantes.

Como melhorar o relacionamento interpessoal?

Melhorar o relacionamento interpessoal no trabalho demanda uma boa dose de autoconhecimento e paciência. O processo não é sempre linear, mas o que importa é o esforço diário.

A seguir, listamos algumas dicas práticas que vão te ajudar nesse processo.

Desenvolva o seu relacionamento intrapessoal

Praticamente todas as dicas de melhoria de relacionamentos interpessoais envolvem uma boa dose de autoconhecimento. Tenha claros os seus principais defeitos, qualidades e desejos profissionais.

O que te impede de chegar mais longe? O que te favorece e te faz destaque entre o time? Como você pode contribuir para o sucesso da equipe e da companhia, como um todo?

Isso porque, conforme já mencionamos ao longo do conteúdo, conhecer a si é fundamental para cultivar relacionamentos valiosos. E, como consequência, vai te ajudar a conquistar o seu espaço, se fazer mais claro e eficiente nas relações.

Reconheça os seus erros e esteja pronto para mudanças

Receber feedbacks negativos pode parecer desanimador. Mas saber tirar o melhor dessas conversas difíceis, por vezes, é o que faltava para que você desenvolva habilidades — técnicas ou comportamentais — importantes.

Além disso, esse momento pode ser valioso para construir uma relação de confiança e honestidade com os seus pares, lideranças ou liderados. Por isso, ao receber esse tipo de retorno, esteja pronto para reconhecer o que vale melhorar e, mais do que isso, colocar essas mudanças em prática.

Saiba impor limites

Por vezes, acreditamos que o bom profissional é aquele que recebe todas as demandas e as executa. Mas saber impor limites, principalmente quando existe um grande volume de atividades e prazos, pode criar um espaço de liberdade e confiança para reestruturar prazos e postergar o que for necessário.

Uma tarefa entregue, mas feita de maneira insatisfatória, poderia ser remanejada e ter resultados mais alinhados com o que foi solicitado pela liderança.

Seja claro nas suas colocações

Aquelas “meias-palavras” com colegas ou líderes dificilmente terão consequências positivas. Por isso, trabalhe a sua habilidade de se comunicar de maneira clara, respeitosa e honesta.

Precisa passar uma demanda para alguém? Seja claro sobre os objetivos, possíveis gargalos, prazos e formas de execução, caso tenham. Está do outro lado, recebendo a demanda? Liste dúvidas e faça perguntas que te ajudem a evoluir com a atividade.

Algo está te incomodando? Comunique respeitosamente. Encontrou oportunidade de melhoria para algum processo? Documente, conforme a política da área/companhia.

Em resumo, tente ao máximo não deixar palavras ou sentimentos “pela metade”, seja em conversas paralelas com colegas ou guardando para si alguma frustração. Isso pode crescer negativamente, se transformando em desmotivação ou conflito com o próximo.