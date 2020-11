Como aumentar seu carisma e ser adorado no trabalho

Sabe aquela pessoa que só de entrar no ambiente faz com que tudo fique mais leve? Aquela que se destaca em meio à multidão e tem um sorriso tão cativante que se torna difícil dizer não quando ela pede algo? Qual é o segredo por trás de tamanho magnetismo?

O pózinho mágico que torna algumas pessoas tão encantadoras se chama carisma e se, corretamente desenvolvida, pode elevar sua carreira profissional. Afinal, cativar as pessoas é ter à disposição infinitas possibilidades de relações saudáveis, novos negócios e bem-estar emocional.

No entanto, assim como a criatividade, muitos acreditam que o carisma é um talento natural e não pode ser aprendido.

Especialista no assunto, Richard Wiseman, professor de psicologia da Universidade de Hertfordshire, afirma que o carisma é 50% inato e 50% treinado. Ou seja, a habilidade é o reflexo de um conjunto de ações que qualquer pessoa disposta a se transformar pode alcançar.

Como desenvolver uma personalidade mais atrativa e carismática?

A confiança é a base do carisma

Quando alguém se sente inseguro é comum manter uma postura fechada, tanto na comunicação como na linguagem corporal. Você acredita ser possível influenciar positivamente alguém dessa forma? Pois é, a confiança é a base do carisma!

Quando você acredita nas suas capacidades, talentos e propósitos, torna-se muito mais simples estimular que os outros confiem em você também, o que passa pelo seu entusiasmo e convicção sobre o que está falando, ou propondo.

O carisma é sincero e generoso

Além disso, o propósito do carisma é se multiplicar, ele também quer ver as outras pessoas sentindo-se confiantes e é aí que entra o 2º pilar dessa habilidade: o serviço genuíno aos outros.

As pessoas carismáticas são reconhecidas pelo seu cuidado e atenção. Mas esse movimento precisa ser verdadeiro, já que possuímos um radar que nos permite perceber quando alguém está sendo falso, forçado, ou está tentando nos manipular. Portanto, um dos segredos para desfrutar dessa “cola social”, desse detalhe que atrai olhares e inspira, é recorrer à sinceridade.

Demonstre que você se importa com os outros e se importe mesmo, de verdade. Essa, inclusive, é a melhor forma de proteger sua autoconfiança para que ela não se transforme em soberba, ou arrogância.

Invista em uma comunicação objetiva e acessível

Uma boa prática de cuidado é ter atenção à sua comunicação. Pessoas carismáticas costumam adotar uma linguagem simples, objetiva e acessível e com boas doses de espontaneidade e bom humor. Mas, como sempre digo, saber se expressar passa pelo aprendizado de saber escutar.

Para deixar sua marca em alguém, é preciso tocar seu coração. Sabe aquela pessoa que parece te entender pelos olhos e se mantém atenta a sua fala? Esse é o caminho. Essas sutilezas tornam a transmissão do seu raciocínio mais fluida e natural, de modo que as pessoas que escutam tendem a assimilar com mais facilidade e menos resistência.

Não só sua linguagem deve ser acessível, como você também. Crie possibilidades para que seus colegas de trabalho, gestores, ou liderados, tenham fácil acesso para conversar com você.

Olhos brilhantes e entusiasmo

O brilho nos olhos também é uma característica comum às pessoas carismáticas e, nem de longe é possível fingir isso. Para refletir essa luz no olhar, é fundamental dois aspectos: acreditar no que faz e desejar que outras pessoas se beneficiem disso. Essa postura garante a sustentação do entusiasmo e, consequentemente, do entusiasmo dos que estão ao seu redor.

O carisma é vulnerável

Inspirar os outros requer não ter medo de cair e rebolar. Brincadeiras a parte, o que quero dizer é que as pessoas que se esforçam em se mostrar fortes, resistentes e tremendamente eficazes não costumam despertar muita proximidade.

Portanto, para desenvolver uma personalidade mais atrativa e carismática não devemos ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Isso nos faz ser mais autênticos. Inclusive, essa dica vale para o momento de receber feedbacks. Pessoas carismáticas sabem escutar críticas sem se deixar abalar, porém, sabem reconhecer onde precisam melhorar.

O carisma adora compartilhar boas histórias

Com um olhar atento e positivo às experiências da vida, um profissional carismático entende que cada situação é uma ótima oportunidade para aprender algo. Então, transforma as lições em boas histórias, inspirando seu entorno de forma lúdica e divertida.

Carisma rima com preguiça, mas está fora da lista

As pessoas carismáticas são inspiradoras porque também costumam ser personalidades que realizam bastante. Estão sempre envolvidas em ações interessantes e não se deixam acomodar, sempre buscando novidades e evoluções.

O carisma ensina pelo valor

Há duas formas de melhorar o engajamento de um colaborador. Ou você mostra onde estão todas as suas falhas e o deixa temeroso pelo seu emprego (o que pode ajudar de início, mas vai trazer consequências emocionais sérias depois ou seja, não vale a pena, além de ser insensível), ou você pode relembrá-lo dos seus talentos.

O carisma prefere enxergar sempre o potencial de algo, ou alguém e mais importante, deixar isso claro. Logo, um colega, ou gestor carismático, irá fortalecer as habilidades de alguém e sempre que possível, compartilhar elogios sinceros. Dessa forma, as pessoas ao seu redor se sentem estimuladas e confiantes, o que aumenta a autoestima e, consequentemente, a vontade de agir mais e melhor.

O carisma é tudo isso, é alguém que faz da sua humanidade seu padrão e o reveste de encanto, de proximidade e de uma atitude sempre positiva. Desejo que você consiga desenvolver seu carisma e faça da sua carreira um legado de impactos positivos aos seus colegas, clientes e parceiros.

Boa jornada!