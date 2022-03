Como aprender espanhol online e ainda tirar certificado de fluência

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A língua espanhola é a quarta mais falada em todo o mundo. É o idioma oficial de todos nossos vizinhos latinos e tem a mesma origem que o nosso português. Aprender espanhol e tirar o certificado de fluência pode abrir inúmeras oportunidades em bolsas e concursos internacionais.

Os melhores cursos e apps para aprender alemão online de graça. Por ser uma das línguas latinas, junto com o português, francês, italiano e romeno, para nós, brasileiros, o espanhol se torna uma língua mais acessível. “É sempre bom aproveitar essas semelhanças entre as línguas”, conta José Iván Velázquez Rodríguez, chefe de estudos do Instituto Cervantes de São Paulo, instituição responsável por realizar os exames de proficiência da língua espanhola. Por mais parecidas que as línguas sejam, para ingressar em qualquer universidade estrangeira e se comunicar com falantes de forma confortável, é necessário aprender espanhol com alguma profundidade. “As similitudes facilitam, mas, à medida que vai estudando, o aluno vai vendo as inúmeras diferenças”, conta Iván. Como funcionam os certificados de proficiência? Existem dois tipos de certificados de proficiência em Espanhol, o DELE e o Siele. Caso você esteja pensando em estudar fora, consulte o tipo de certificado exigido pela sua universidade de interesse para se planejar. Por ser o modelo mais tradicional, o DELE é o certificado que costuma ser exigido em mais universidades e, ao contrário do Siele, é feito de forma presencial. “Em termos de conteúdo, os dois têm referência no quadro europeu de referência para as línguas, e todos os níveis até o C2 são medidos por esse marco”, explica Iván.

Os DELE não têm data de validade e o aluno precisa escolher o nível de proficiência que será avaliado na hora de se inscrever para tirar o certificado. Esse certificado é emitido pelo Ministerio de Educación y Formación Profesional de España através do Instituto Cervantes.

O DELE tem datas fixas, é composto por quatro provas escritas que devem ser realizadas nos centros de exames do instituto. O resultado sai em cerca de três meses, por isso, é importante que você se programe com antecedência caso precise emitir o certificado.

As datas para as provas em 2021 podem ser encontradas aqui. Os valores para o exame, neste ano, são:

DELE A1 escolar – R$ 232,00

DELE A2/B1 escolar – R$ 283,00

DELE A1 – R$ 232,00

DELE A2 – R$ 254,00

DELE B1 – R$ 283,00

DELE B2 – R$ 373,00

DELE C1 – R$ 446,00

DELE C2 – R$ 488,00

Já o Siele é válido por cinco anos. Nele o candidato vai fazendo as tarefas e, dependendo do resultado, vai para um nível ou outro.

“Na parte oral, você pode, por exemplo, ter nível A2, e na parte de compreensão e escrita ter nível B1”, conta Iván.

Esse certificado demora cerca de três semanas para emitir os resultados e foi criado pelo Instituto Cervantes, a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Universidad de Salamanca (USAL) e a Universidad de Buenos Aires (UBA).

Esse exame é mais maleável, e oferece a possibilidade de pessoas que já possuem o certificado creditar mais competências parciais de fluência. Além disso, o Siele não tem data fixa e todo o processo é feito através do computador.

Os valores do Siele variam de acordo com cada nível em cada competência, e vão desde R$ 32,00 até R$250,00. A tabela completa de valores está disponível aqui.

No site do Instituto Cervantes é possível ver uma tabela com todas as diferenças entre cada um desses exames.

Como se preparar para tirar o certificado

Uma das melhores formas aprender espanhol para a prova é estudar a própria prova. Com os exames de proficiência não é diferente. Neste link você pode baixar modelos de provas DELE em todos os níveis e comparar os resultados.

Aqui você encontra todo o plano curricular do Instituto Cervantes onde é possível ver as exigências de cada um dos níveis de proficiência exigidos pelo DELE.

Se você deseja estudar para o Siele, há uma plataforma com todas as informações necessárias sobre o exame. Nela, é possível fazer testes online, assistir a vídeos explicativos e realizar o próprio teste.

Aprender espanhol online

Aqui, selecionamos diversos cursos online e gratuitos para você aprender a falar espanhol em casa. Cada plataforma possui um ponto forte, você pode usar mais de uma para aprender o idioma e selecionar a que melhor se adapta ao seu perfil de estudante.

Cursos de espanhol online em português

O site espanholgratis.net é um dos mais completos em relação à explicação e conteúdo. Nele, é possível acessar aulas por nível, iniciante, intermediário e avançado, ver conteúdos gramaticais, exercícios, textos e materiais complementares. A interface, apesar de antiga, é de fácil navegação e intuitiva.

Assim como o Espanhol Grátis, o Tio Spanish é bastante completo e oferece aulas nos três níveis, do A1 ao C2. A plataforma é moderna e conta com vídeos explicativos, exercícios, gramática, testes e materiais extras.Todo o site é escrito em espanhol de forma bastante simples e, para nós, falantes do português, é possível acompanhar o conteúdo sem qualquer dificuldade.

O básico prime é um complemento às duas sugestões anteriores. Ele também possui explicação por nível, conteúdos extras e exercícios. Entretanto, a interface é um pouco mais difícil de interagir e o site exige login, ao contrário do Tio Spanish e do Espanhol Grátis.

Cursos de espanhol online em Inglês

O SEDA é um dos sites e apps mais utilizados internacionalmente por estudantes de espanhol. Ele oferece um conteúdo em texto e vídeo bem completo e separado por níveis.

A plataforma Edx oferece um curso completo de espanhol básico para aqueles que estão começando a aprender a língua.

Para treinar

Para treinar verbos:

Aplicativos podem ser uma ótima forma de treinar um pouquinho diariamente seu conhecimento da língua e auxilia a memorizar novos vocabulários.

Podcasts

Com o News in Spanish é possível se informar enquanto treina a escuta da língua espanhola.

Um dos podcasts mais queridinhos pelos falantes de espanhol, a Rádio Ambulante conta histórias interessantes e divertidas de acontecimentos em vários países da América Latina.

Jornais

Para treinar a leitura, acompanhar o noticiário pode ser a melhor forma de ampliar vocabulário e se familiarizar com as formas de falar. Uma sugestão é acompanhar os cadernos de cultura de jornais como o Clarín e o El País, que costumam oferecer conteúdos interessantes e de leitura agradável.

Filmes e Séries

O cardápio de filmes e séries em espanhol em serviços de streaming, como a Netflix e Amazon é infinito. Para quem está iniciando os estudos na língua, assistir com legendas em espanhol pode ser um ótimo exercício. Para quem já possui algum nível de fluência, dá para se arriscar a assistir sem legendas. Selecionamos alguns filmes e séries bem aceitos pela crítica que pode te interessar.

Medianeras (Argentina, 2011)

Medianeras fala sobre solidão na cidade grande e conta as histórias de Martín e Mariana, apresentando como a cidade de Buenos Aires é o palco da vida de cada um. O roteiro do filme é leve e bem escrito e os personagens se expressam de forma clara e bastante compreensível.

Relatos Selvagens (Espanha e Argentina, 2014)

Ao contrário da leveza de Medianeras, Relatos Selvagens é uma antologia de seis histórias que trabalham a linha, às vezes muito tênue, entre civilização e barbárie. Na histórias, os personagens são retratados no momento em que atingem o limite do autocontrole em situações, às vezes extremas, às vezes do cotidiano.

La Casa de Papel (Espanha, 2017 – presente)

A aclamada La Casa de Papel narra as sequências da preparação do que pretende ser o maior assalto da história contra a Casa da Moeda Real, de Madrid. A série mostra a contratação de uma equipe de especialistas e não-especialistas em assalto para colocar o projeto em prática.

Las chicas del cable (Espanha, 2017 – 2020)

A série começa no fim da década de 20, na Espanha, período em que as primeiras mudanças nas telecomunicações estavam nascendo. O enredo mostra a relação entre uma procurada da justiça disfarçada e os colegas de empresa. Além disso, Las chicas del cable mostra questões de feminismo e sexualidade em um período em que a maioria dos direitos das mulheres ainda não haviam sido conquistados.

Canais do Youtube

Por fim, selecionamos dois canais do Youtube com explicações de Espanhol para brasileiros. Ambos oferecem explicações gramaticais e de vocabulário e são uma ótima forma para complementar seus estudos. O canal Educação Ativa Idiomas ainda oferece playlist completas para os níveis iniciante, intermediário e avançado.

"Como aprender Espanhol online e tirar o certificado de fluência" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

