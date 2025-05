Como a liderança prática virou ingrediente de sucesso em uma padaria; confira as lições

Em Mountain View, Califórnia, a fila na porta da Alexander’s Patisserie já é um marco local.

A confeitaria tornou-se um fenômeno nas redes sociais e entre os apreciadores de doces finos.

Mas por trás da estética impecável e dos sabores inovadores está um modelo de gestão que coloca a liderança e a cultura de equipe no centro da operação — uma estratégia que, mais do que manter o negócio aquecido, o transforma em referência.

Liderança com mão na massa

No comando da cozinha está Shuyao Cao, conhecida como Chef Shu. É ela quem conduz o time com um estilo de lideança baseado na escuta, no trabalho colaborativo e na valorização de cada talento.

"Cada um deles é único, e eu pego o fio condutor deles e depois monto tudo" afirma

Esse modelo de liderança é mais do que uma escolha operacional — é um diferencial competitivo e um vetor de desenvolvimento profissional.

Em um setor conhecido pela alta rotatividade e pela pressão constante, o ambiente acolhedor da Alexander’s não só retém talentos como potencializa suas habilidades. Cao enxerga no coletivo a chave para a inovação.

Escuta ativa e valorização do time

A escuta ativa também é pilar da gestão. O feedback do cliente é tratado com seriedade e vira insumo para decisões estratégicas.

A chef lê todas as avaliações, compartilha com o time e, muitas vezes, envolve os próprios funcionários nas degustações e aprimoramentos dos produtos.

A Alexander’s mostra que o sucesso de uma organização pode — e deve — passar pela construção de um ambiente onde os colaboradores sintam-se valorizados e parte de algo maior.

